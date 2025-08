O Cruzeiro vai visita o Botafogo, neste domingo (3), defendendo o fardo de ter sido a última equipe a ter vencido o Alvinegro no Nilton Santos, quando venceu por 3 a 0, no dia 27 de julho do ano passado. Desde então, a equipe carioca não sabe o que é perder em seus domínios em partidas de competições nacionais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Neste período, o atual campeão brasileiro jogou 19 vezes em seus domínios, tendo conquistado 11 vitórias e oito empates. No entanto, a equipe que agora é comandada pelo italiano Davide Ancelotti vem de uma sequência abaixo em casa, tendo tido dois empates e apenas uma vitória, diante do Bragantino, pela Copa do Brasil.

A Raposa leva vantagem sobre o Alvinegro na história do confronto, em 65 jogos disputados no Brasileirão. Neste quesito, o Celeste tem 27 vitórias, contra apenas 17 do time carioca, além de 21 empates. Fora isso, o Cabuloso também leva outra vantagem dentro do confronto.

continua após a publicidade

Nove anos de invencibilidade

Além de defender o posto de ter sido a última equipe a vencer o Botafogo no Nilton Santos, o Cruzeiro também conta uma um invecibilidade de quase uma década contra o rival de logo mais. A última vitória do Alvinegro contra a equipe mineira aconteceu em 2016, quando venceu por 2 a 0, no Mineirão, com gols de Canales e Camilo.

Gustavo Canales marcou seu único gol pelo Botafogo na última vitória da equipe sobre o Cruzeiro (Foto: Pedro Vilela / Agencia i7)

Desde então, as duas equipes se enfrentaram em 13 oportunidaqdes, com a equipe celeste tendo cinco vitórias e oito empates. Os dois times não se enfrentaram em 2020 e 2022, mas se enfrentaram na Série B, de 2021, quando empataram duas vezes.

continua após a publicidade

No ano passado, o Cruzeiro venceu os dois confrontos contra o Botafogo, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, venceu por 3 a 2 no Mineirão. Já no jogo da 20ª rodada, venceu por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos.

Kaio Jorge e Lautaro Díaz comemorando um dos gols do Cruzeiro na vitória sobre o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além disso, o Cruzeiro foi um dos cinco times que não perderam para o Botafogo na temporada em que o clube carioca conquistou, de forma rara, tanto a Libertadores quanto o Brasileirão. As outras equipes que também evitaram derrotas para o Alvinegro foram Bahia, Criciúma, Junior Barranquilla e Pachuca.