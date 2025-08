A torcida do Botafogo homenageou o atacante Jefferson Savarino antes do confronto com o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos, realizado nesse domingo (3). Nas redes sociais, venezuelanos se surpreenderam com o prestígio que o jogador da seleção que apoiam tem no Brasil. Veja os comentários abaixo.

Tradução: "A homenagem que a torcida do Botafogo preparou para Jefferson Savarino. Um venezuelano é referência no futebol brasileiro, impensável uns anos atrás."

Tradução: "Um país que foi campeão do mundo cinco vezes reconhece o talento de Savarino e entre nós, que não fizemos nada no futebol, tem vários criticando."

Tradução: "Como nos faz falta um bom treinador (na seleção da Venezuela)."

Tradução: "É mais querido no Brasil que na Venezuela."

Tradução: "Campeonato Brasileiro não é o mesmo de antes."

Cruzeiro ofusca homenagem a Savarino

A torcida do Botafogo homenageou Savarino com um mosaico 3D antes de a bola rolar no Nilton Santos. Apesar de não viver sua melhor fase, o venezuelano foi fundamental nos títulos de Libertadores e Brasileirão conquistados pelo Alvinegro em 2024. Além disso, é o único remanescente do quarteto estrelado da última temporada - Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus foram para o futebol europeu.

Em campo, porém, a homenagem foi ofuscada pelo Cruzeiro. Com dois gols no primeiro tempo, um de Christian e outro de Matheus Pereira, o time mineiro garantiu vitória por 2 a 0. O Botafogo teve desempenho frustrante, e a equipe terminou a partida vaiada pela torcida alvinegra.

