Davide Ancelotti confirmou que John será o goleiro titular do Botafogo até que esteja disponível. O clube negocia a venda do jogador para o West Ham, da Inglaterra.

- A situação de John é fácil. Conversei com ele e quer jogar pelo Botafogo. Até que esteja disponível para o Botafogo, ele será o goleiro titular. No próximo jogo também. Ele está tranquilo e quer jogar. Ele vai jogar - contou Davide Ancelotti em coletiva.

Ao analisar a partida, Davide Ancelotti considerou a superioridade do Cruzeiro sobre o Botafogo. Além disso, o técnico afirmou que os 15 minutos em que o Alvinegro pressionou o adversário foram insuficientes.

- Primeira derrota. Não foi um bom dia para a gente. A leitura do jogo é fácil. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. O Cruzeiro foi melhor. Tivemos uns 15 minutos da segunda parte, que não foram suficientes para mudar o jogo.

Com o resultado, o Botafogo estacionou na 7ª colocação na tabela do Brasileirão, com 26 pontos. Na próxima rodada, o Alvinegro encara o Fortaleza, às 20h30 de sábado (9). Antes, a equipe comandada por Davide Ancelotti enfrenta o Bragantino às 19h de quarta-feira (6), no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira mais respostas de Davide Ancelotti, técnico do Botafogo:

MUDANÇAS NO SEGUNDO TEMPO E ESTREIA DE DANILO

- Na segunda etapa começamos melhor. A primeira troca foi porque Allan recebeu um cartão amarelo. Não estava pensando, mas o Cruzeiro era uma equipe perigosa na transição. Precisava do Newton para isso. Depois queria dar minutos para o Danilo, porque vai ser um jogador importante. Serão úteis os 25 minutos que ele teve e jogou bem também. As trocas foram por isso: para ter frescor no meio.

ANO DAS COPAS PARA O BOTAFOGO?

- A gente tem que ganhar todos os jogos e não podemos ter o privilégio de escolher. Todas as competições são importantes da mesma forma. Temos que jogar da mesma maneira com uma boa mentalidade.