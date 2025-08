Corinthians: Hugo Souza responde críticas por atitude no Derby e cita Weverton

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, se pronunciou sobre uma polêmica que esteve envolvido na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, em jogo realizado na Neo Química Arena, na última quarta-feira (30). Na ocasião, o jogador acabou se envolvendo em uma confusão com atletas adversários após gol anulado do rival.

Maurício marcou para o Palmeiras e comemorou em frente à torcida do Corinthians. Hugo Souza foi tirar satisfação com os jogadores adversários. Posteriormente, o árbitro anulou o gol. No fim da partida, Weverton reclamou com o goleiro do Timão. Vale lembrar que, por se tratar de torcida única, apenas corintianos estavam nas arquibancadas.

Hugo Souza criticou a reação dos palmeirenses. O goleiro relembrou um episódio que Weverton reclamou com Róger Guedes, então no Corinthians, em uma vitória do Palmeiras no Paulistão de 2022, no Allianz Parque.

— Quando se trata de Corinthians a repercussão é sempre grande. Alguns anos atrás o Weverton fez a mesma coisa no estádio deles e não deu essa repercussão toda, então quando se trata e Corinthians a repercussão é muito grande. Nós estamos acostumados com isso, faz parte, deixa o jogo mais quente, mas temos que se preocupar com o que temos que fazer dentro do campo — disse Hugo Souza na zona mista da Neo Química Arena após o empate do Timão com o Fortaleza por 1 a 1, neste domingo (3).

Goleiro do Corinthians se envolveu em confusão com atletas do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Defesa da Fiel

O goleiro do Timão afirmou que sofreu muitas críticas nas redes sociais, o que classificou como 'hate'. Entretanto, deixou claro que pretende defender o Corinthians em outras situações semelhantes, e voltou a falar em provocação dos palmeirenses.

— Eu sofri bastante hate, vamos dizer assim, em relação a minha atitude de defender a nossa torcida, mas eu sou Corinthians, eu vou sempre defender nosso lado. Na minha visão achei que o jogador deles queria provocar, eu tenho certeza que todos que criticaram não torcem para o Corinthians, é dessa forma que vou me comportar — finalizou o goleiro.

As equipes se reencontram na quarta-feira (6), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido a partida de ida, o Corinthians tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final.