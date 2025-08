Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

Botafogo e Cruzeiro têm rivalidade com 65 confrontos no Brasileirão.

Botafogo e Cruzeiro protagonizam uma rivalidade interestadual repleta de tradição e jogos marcantes. Com histórias vitoriosas em suas respectivas regiões, as duas equipes se enfrentaram muitas vezes ao longo do Campeonato Brasileiro, criando um confronto com números que revelam domínio celeste, especialmente em Belo Horizonte. O Lance! apresenta as estatísticas de Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão.

No total, já foram 65 confrontos pelo Brasileirão, reunindo lances memoráveis, grandes nomes e momentos decisivos que marcaram diferentes gerações de torcedores. A maioria dos jogos foi disputada em contextos importantes, com os dois clubes brigando por posições relevantes na tabela ou fugindo de situações delicadas.

Embora o equilíbrio esteja presente em algumas fases do histórico, o Cruzeiro leva vantagem no número de vitórias, com destaque para sua superioridade como mandante. O Botafogo, por sua vez, costuma ser mais competitivo quando atua no Estádio Nilton Santos, o que mantém a rivalidade acesa e imprevisível.

Neste conteúdo, você confere todos os detalhes estatísticos do duelo: números gerais, desempenho em casa e fora, últimos resultados e informações relevantes que ajudam a entender o cenário atual e passado entre Botafogo e Cruzeiro na elite do futebol nacional.

Retrospecto geral entre Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão

O histórico entre Botafogo e Cruzeiro contabiliza 65 jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A. O time mineiro tem a vantagem, com 27 vitórias (42%), contra 17 triunfos do Botafogo (26%), além de 21 empates (32%).

O equilíbrio numérico nos empates mostra que o confronto nem sempre é decidido facilmente, mas a superioridade cruzeirense em número de vitórias indica um domínio mais frequente do clube celeste ao longo da história do Brasileirão.

Botafogo como mandante: vantagem discreta no Nilton Santos

Jogando no Rio de Janeiro, o Botafogo tem desempenho relativamente equilibrado contra o Cruzeiro. Em 31 jogos como mandante, venceu 11 vezes (35%), empatou 12 partidas (39%) e perdeu apenas 8 (26%).

Esse retrospecto mostra que o Botafogo costuma impor maior resistência em casa, inclusive conseguindo um número expressivo de empates. A torcida alvinegra tem sido um fator importante para manter a invencibilidade em muitos desses confrontos.

Cruzeiro como mandante: ampla superioridade em Belo Horizonte

O cenário muda drasticamente quando o duelo acontece em Minas Gerais. Em 34 partidas com mando do Cruzeiro, o clube venceu 19 jogos (56%), empatou 9 vezes (26%) e perdeu apenas 6 partidas (18%) para o Botafogo.

A força celeste dentro de casa é evidente, com mais da metade dos jogos terminando em vitória. Isso reforça o desempenho dominante do Cruzeiro quando atua diante de sua torcida, tornando os jogos em Belo Horizonte um desafio considerável para os cariocas.

Últimos confrontos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu no dia 27 de julho de 2024, pela 20ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. O Cruzeiro venceu fora de casa por 3 a 0, reforçando sua vantagem histórica e surpreendendo os torcedores alvinegros em pleno Engenhão.

O próximo duelo já tem data marcada: domingo, 3 de agosto de 2025, pela 18ª rodada da Série A, novamente no Estádio Nilton Santos. A expectativa é alta, já que o Botafogo tentará usar o fator casa para reagir após a derrota recente diante do rival mineiro.