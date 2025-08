O Vitória está escalado para a partida de logo mais contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille promoveu uma mudança importante no meio-campo com a ausência de Matheuzinho e surpreendeu na lista de relacionados.

O camisa 10 segue em recuperação de uma fascite plantar (problema no calcanhar e na sola do pé) e vai desfalcar o Vitória pelo segundo jogo seguido. O volante Pepê aparece como novidade e fica com a vaga no meio-campo.

Vale destacar que o zagueiro Neris se recuperou de lesão muscular e fica à disposição no banco de reservas. Já o jovem defensor Kauan Coutinho e o lateral Jamerson seguem em recuperação de fratura no tornozelo.

Carille também surpreendeu ao optar por não relacionar o trio Carlinhos, Willian Oliveira e Lucas Braga, um dos atletas que mais teve oportunidades desde a chegada do treinador.

Por outro lado, Carille tem o retorno do atacante Erick, que cumpriu suspensão contra o Mirassol e começa o confronto como titular. Também podem pintar no time os reforços contratados recentemente pelo Vitória. Aitor Cantalapiedra, Rúben Ismael e Romarinho já estão regularizados, treinaram junto com o grupo e estão relacionados.

Romarinho em ação durante treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Palmeiras

Diante disso, a escalação do Vitória contra o Palmeiras tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Pepê; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Palmeiras de Abel Ferreira entra em campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Thalys, Luighi e Flaco López.

VITÓRIA X PALMEIRAS

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Palmeiras: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).