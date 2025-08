Jardim destaca vitória do Cruzeiro após três jogos de jejum

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, destacou a importância da vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, principalmente após três jogos sem ganhar. No Brasileirão, a Raposa vinha de derrota para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão, e empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (30), no Mineirão, não saiu do 0 a 0 com o CRB, pelas oitavas de final.

- Especial é trabalhar no Cruzeiro. Com certeza, queremos ganhar todos os jogos. Mas eu, como treinador, como líder do processo, eu sei que isso é impossível. Teremos jogos menos bons, com resultado positivo, menos bons com resultados negativos, e haverá jogos como hoje, em que fomos muito melhores e o resultado foi positivo – afirmou Leonardo Jardim.

Veja a íntegra da entrevista de Leonardo Jardim, no Nilton Santos

Para o técnico do Cruzeiro, o importante é seguir com o trabalho, confiando no que tem sido feito e no planejamento:

- Quando cheguei para o jogo, as pessoas diziam: ‘Ah, o Cruzeiro está há três jogos sem vencer’. Por isso, é importante respeitar o trabalho. Com certeza, não vamos ganhar todos os jogos, com certeza o passe não vai ser sempre bem. Mas a atitude está lá. Isso que é importante valorizar – apontou Leonardo Jardim.

Para Jardim, vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo foi merecida

Sobre a vitória sobre o Botafogo, Leonardo Jardim considerou o resultado justo:

- Os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória justa, justificada dentro daquilo que jogamos. Sabíamos que jogar contra uma equipe como o Botafogo, campeã do Brasileiro, da Libertadores, ia ser intenso, mas nossa equipe conseguiu. Não é fácil ter a bola e jogar e não é fácil também não ter bola e defender – afirmou o técnico do Cruzeiro.

- Os jogadores têm sido os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da equipe. Acho que fizemos os gols da forma que já fizermos, apoiado e também em transição. Podíamos ter feito mais, como o adversário também poderia ter feito um gol – completou Leonardo Jardim.

Os jogadores do Cruzeiro ficam de folga nesta segunda-feira (4) e se reapresentam na Toca da Raposa na terça-feira (5) pela manhã. Na quinta-feira (7), a equipe celeste faz o jogo da volta contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h. O primeiro jogo, no Mineirão, terminou 0 a 0, e novo empate, por qualquer placar, leva a definição do classificado para os pênaltis.