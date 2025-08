Dupla do Cruzeiro comemora entrosamento em vitória sobre Botafogo

A dupla Matheus Pereira-Kaio Jorge mostrou, mais uma vez, o perfeito entendimento na vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela 18ª rodada do Brasileiro. O segundo gol da partida nasceu numa bela arrancada do artilheiro do campeonato, que rolou na medida para Matheus Pereira finalizar.

Kaio Jorge, além de artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, é um dos líderes em assistências na competição, com cinco, e, diante do Botafogo, retribuiu uma das muitas que recebeu do camisa 10 celeste:

- Em todo jogo, ele me dá assistência. Hoje (domingo), estou retribuindo da melhor maneira possível para sairmos vencedores – afirmou Kaio Jorge, na saída do campo, em entrevista à “TV Globo”, após vitória sobre o Botafogo.

Matheus Pereira, que marcou pela terceira vez no Brasileiro, também tem cinco assistências, junto com o companheiro de equipe, Alan Patrick, do Internacional, e Arrascaeta, do Flamengo. O meia falou da vitória sobre o Botafogo, após tropeços para Ceará, no Brasileiro, e CRB, na Copa do Brasil:

- Acho que foi um jogo muito importante. A gente sabia das dificuldades, sabia que o Botafogo vinha propondo o jogo. Às vezes, alguns times vêm fechados contra a gente, como foi o Ceará, o CRB, e criam um pouco mais dificuldade – afirmou o meia do Cruzeiro.

- Tivemos um pouco mais de chance, devido o time deles estar mais um pouco exposto, então soubemos aproveitar melhor as oportunidades e conseguimos essa vitória importante – completou Matheus Pereira, em entrevista à “TV Globo”.

Cruzeiro completa quarta vitória sobre brasileiros do Mundial da Fifa

Com a vitória sobre o Botafogo, o Cruzeiro fecha com 100% de aproveitamento os confrontos contra os quatro clubes brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Antes da pausa do Brasileirão, a Raposa já havia derrotado o Flamengo e o Palmeiras, ambos por 2 a 1, no Mineirão.

Matheus Pereira comemora gol marcado contra o Botafogo no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Depois da retomada do Brasileirão, em julho, o Cruzeiro derrotou o Fluminense, semifinalista do Mundial, por 2 a 0, no Maracanã, e o Botafogo, pelo mesmo placar, no Nilton Santos, neste domingo (3).