Dorival explica por que poupou titulares do Corinthians contra o Fortaleza

Dorival Júnior optou por poupar os titulares do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, neste domingo (3), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador tomou a decisão pensando no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O técnico promoveu as entradas de Yuri Alberto, Memphis, Carrillo, Matheuzinho e Garro na segunda etapa, quando a partida estava 1 a 0 para os cearenses. Após pressão do Timão, o meia peruano marcou o gol de empate do Corinthians. Dorival Júnior defendeu a escolha de preservar os atletas.

— Eu manteria as decisões que tivemos, foram as corretas. Isso vocês podem ter certeza. É uma diferença grande o atleta se desgastar em 70, 80 minutos, é muito diferente acontecendo em apenas 45 deles — falou o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Treinador falou sobre estratégia do Timão em empate contra o Fortaleza (Foto: Alan Morici/AGIF)

Planejamento do Corinthians para o Derby

O clube alvinegro venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Timão tem a vantagem do empate contra o rival na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Dorival Júnior apontou que o resguardo contra o Fortaleza faz parte da preparação do clube alvinegro.

— É difícil, a gente nunca sabe como entraremos em campo, a preparação é neste sentido, por isso nos preocupamos em nos resguardar nesta partida, para que possamos ter, pelo menos, uma equipe recuperada, descansada, e espero eu, bem treinada para um jogo de tal importância. É um jogo que você não pode errar, tanto de um lado quanto de outro, você pode pagar um preço muito alto. Foi um jogo muito igual, a primeira partida, imagino que a segunda seja da mesma forma e detalhes podem fazer a diferença — finalizou o treinador.