O Vitória tirou um grande peso das costas na noite desta quinta-feira ao bater o Bahia por 2 a 1, com autoridade, em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém a equipe treinada por Jair Ventura viva na luta contra o rebaixamento, mas a situação segue preocupante às vésperas de um confronto decisivo.

Vale lembrar que o Vitória segue estacionado na 17ª posição, agora com 28 pontos, e está a três de distância do Santos, mas com duas vitórias a menos e um jogo a mais. O detalhe é que as duas equipes protagonizam confronto direto a partir das 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Por todos esses fatores, o Rubro-Negro segue com margem de erro mínima na competição.

— É jogo a jogo. Sabemos a importância de vencer o clássico, tudo o que representa, mas ainda precisamos vencer cinco jogos. Se a gente mantiver esses 50% de aproveitamento, fica na Série A. Temos que vencer fora, a gente está no limite, não tem prazo para errar. Quero tentar algumas variações, mas não temos tempo, temos que ir na bola de segurança. Acontecem lesões, suspensões, todos os jogadores são importantes — destacou Jair Ventura em entrevista coletiva depois do Ba-Vi.

— Clássico é um campeonato à parte, pode ser um marco positivo ou negativo. Fico feliz de começar ganhando um clássico, mas temos que voltar para nosso objetivo principal. Não adianta ganhar o clássico e voltar para a Série B — completou.

Jair Ventura em entrevista coletiva (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Importância da Data Fifa para o Vitória e Expulsão de Dudu

Esse resultado positivo no clássico veio logo depois da primeira Data Fifa de Jair Ventura no clube. De acordo com o treinador, esse período foi importante para conhecer o elenco e esfriar os ânimos depois da derrota para o Vasco.

— A gente vem em uma crescente, a Dafa Fifa é o sonho de todos os treinadores, uma chance para conhecer os atletas, treinar variações, foi muito importante para a gente. Esse grupo merecia essa vitória, ainda não tinha vencido clássico no ano. E mais importante é que voltamos a briga para sair da zona de rebaixamento. Estamos 100% no Barradão. Se tudo continuar dessa maneira, a gente alcança nosso objetivo.

Quando já estava 2 a 1 para o Vitória, Jair Ventura acionou Dudu para sustentar melhor o meio-campo na reta final, mas o volante foi expulso por levar dois cartões amarelos em um intervalo de três minutos. Como já era reta final, não teve um grande impacto no jogo e ele ainda ganhou respaldo do treinador.

— Eu já sei a força e qualidade dele, uma capacidade impressionante de chegar na área. Eu pedi só uma coisa para ele, para ele terminar o jogo. Agora ele entrou ali na minha sala, e eu falei: "Está perdoado, tem expulsões e expulsões. Era final do jogo, tinha que parar a jogada, é diferente de outras expulsões com irresponsabilidade — apoiou Jair Ventura após o Ba-Vi.

Dudu, então, vira desfalque para o Vitória em confronto direto com Santos, marcado para 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília).