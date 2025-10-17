Wendell acende alerta no São Paulo e aumenta crise no departamento médico

O São Paulo, em mais um ano, está sendo assolado pelo “fantasma” do departamento médico. Agora, vindo de uma derrota contra o Grêmio, surge mais uma preocupação: Wendell.

No estádio da equipe gaúcha, nesta quinta-feira (16), o lateral-esquerdo deixou o gramado após sentir sozinho. Ao que tudo indica, aparenta ser um quadro de fascite plantar, uma inflamação na região. Com dores, precisou sair de maca e deu lugar a Patryck Lanza. Após o apito final, deixou o estádio de muletas.

Longe de ser o único problema do Tricolor, a lista do departamento médico só cresce e, com Wendell, ganha mais um nome.

Após uma semana sem jogos por conta da Data Fifa, o São Paulo “ganhou” mais atletas no DM. Oscar, Dinenno, Enzo Díaz e Cédric passaram a integrar a lista, além de Leandro — menos preocupante quanto a desfalques por ocupar o posto de terceiro goleiro do elenco.

Ao todo, são onze desfalques. Estão no departamento médico: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Rafael Toloi (lesão na região posterior da coxa esquerda), Oscar (lesão muscular na panturrilha esquerda), Cédric (fratura em dedo do pé direito), Enzo (dores no quadril), Leandro (dores no joelho esquerdo) e Dinenno (dores no joelho direito).

O cenário acende um alerta no São Paulo. Com onze jogadores fora, trata-se praticamente de um time inteiro, e isso se reflete nos resultados. Poucas opções e exaustão nítida entre os que ainda estão à disposição, enquanto a cada jogo a impressão é de que o Tricolor perde mais uma peça a cada jogo que passa.

E quando os jogadores voltam?

O São Paulo não divulga prazos de retorno dos jogadores, mas deve soltar um novo boletim médico no fim desta semana, incluindo a situação de Wendell.

Após o jogo contra o Grêmio, Crespo foi questionado se “faltam peças ou falta extrair mais dos jogadores à disposição?”. Em todas as vezes em que é indagado sobre o tema, a postura do técnico é a mesma: ele reconhece os problemas existentes e deixa claro que trabalha com o que tem em mãos. Depois da derrota, explicou.

- Extrair mais? Você é positivo. Tratamos de fazer o melhor possível. No São Paulo acontecem muitas coisas durante o dia a dia - disse.

Ao todo, são seis derrotas nos últimos oito jogos, com impacto fortemente associado à “sombra” que o departamento médico projeta sobre o elenco.