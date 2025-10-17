O Santos ainda precisa de alguns pontos para se livrar de qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas é fato que a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, na última rodada, deu um alívio e motivação a mais para o time seguir em busca do objetivo. E as chances de degola diminuíram nesta rodada.

Atualmente, as chances de o Santos disputar a Série B na próxima temporada são de 13,9%, bem menores que na rodada anterior, quando a probabilidade era de 30,1%. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O próximo desafio do time comandado por Vojvoda será contra o Vitória, na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Caso conquiste os três pontos, as chances de escapar do temido Z4 devem diminuir ainda mais, já que hoje o time paulista é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, à frente justamente do próximo adversário no Brasileirão. Vale lembrar, no entanto, que o Santos tem um jogo a menos.

– Jogar o próximo jogo com a mesma intensidade. É isso. Não é porque ganhou o clássico que o próximo jogo será mais tranquilo. Não. Temos que entrar com a mesma postura. Sabemos a dificuldade que foi o primeiro jogo contra o Vitória, no Barradão, que nós ganhamos de 1 a 0. Então, é entrar com a mesma postura que entramos no clássico e consolidar uma vitória. Aí, sim, virada de chave, time acertou, conseguir seis pontos em dois jogos seguidos em relação a parte de baixo. Aí sim, olhar pra cima, time acertado e pegar o Botafogo fora de casa - avaliou o zagueiro Luan Peres, após a vitória sobre o Corinthians.

No momento, os quatro clubes com mais chances de saírem da elite do Nacional são: Sport (99,22%), Juventude (86,8%), Fortaleza (84,5%) e Vitória (81,5%).

