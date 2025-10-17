Atlético-MG busca manter bom retrospecto recente jogando fora de casa contra Corinthians

No próximo sábado, o Atlético encara o Corinthians na Neo Química Arena às 18h30, em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo viaja a São Paulo buscando manter o bom retrospecto recente jogando na casa do timão.

No próximo sábado, o Atlético encara o Corinthians na Neo Química Arena às 18h30, em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo viaja a São Paulo buscando manter o bom retrospecto recente jogando na casa do timão.

continua após a publicidade

O desempenho fora de casa do Atlético nesse Brasileirão é muito ruim, tem apenas 21.4% de aproveitamento. Em 14 jogos como visitante o time mineiro conquistou apenas nove pontos; São duas vitórias, três empates e nove derrotas .

Já contra o Corinthians, a história é bem diferente. O Galo perdeu apenas duas das últimas 10 partidas disputadas em terras paulistas. Nesse tempo, ainda tiveram três vitórias mineiras e cinco empates.

continua após a publicidade

Atlético e Corinthians em 2023 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético x Corinthians no Brasileirão

Atlético-MG e Corinthians protagonizam uma das rivalidades mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Com 75 encontros ao longo da história da competição, o confronto é marcado por equilíbrio, mudanças de domínio ao longo dos anos e momentos inesquecíveis que ajudaram a construir a rica trajetória de ambos os clubes no cenário nacional.

Total de jogos: 75

Vitórias do Corinthians: 30 (40%)

Empates: 20 (27%)

Vitórias do Atlético-MG: 25 (33%)

Gols do Corinthians: 91

Gols do Atlético-MG: 82

continua após a publicidade

Como chegam os times?

O Atlético vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. O Galo teve mais oportunidades durante todo o jogo, principalmente após ficar com um jogador a mais no início do segundo tempo, mas não conseguiu vencer a partida.

O Corinthians também chega após um clássico; perdeu por 3 a 1 para o Santos na Vila Belmiro em uma partida "irreconhecível" . Na primeira etapa, o Timão levou dois gols marcados por Zé Rafael e Barreal, foi dominado pelo rival e correu risco de uma derrota ainda pior. Na segunda etapa Rollheiser aumentou para o peixe e Raniele descontou.