Atlético-MG busca manter bom retrospecto recente jogando fora de casa contra Corinthians
Galo perdeu só duas dos últimos dez jogos
No próximo sábado, o Atlético encara o Corinthians na Neo Química Arena às 18h30, em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo viaja a São Paulo buscando manter o bom retrospecto recente jogando na casa do timão.
O desempenho fora de casa do Atlético nesse Brasileirão é muito ruim, tem apenas 21.4% de aproveitamento. Em 14 jogos como visitante o time mineiro conquistou apenas nove pontos; São duas vitórias, três empates e nove derrotas .
Já contra o Corinthians, a história é bem diferente. O Galo perdeu apenas duas das últimas 10 partidas disputadas em terras paulistas. Nesse tempo, ainda tiveram três vitórias mineiras e cinco empates.
Atlético x Corinthians no Brasileirão
Atlético-MG e Corinthians protagonizam uma das rivalidades mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Com 75 encontros ao longo da história da competição, o confronto é marcado por equilíbrio, mudanças de domínio ao longo dos anos e momentos inesquecíveis que ajudaram a construir a rica trajetória de ambos os clubes no cenário nacional.
Total de jogos: 75
Vitórias do Corinthians: 30 (40%)
Empates: 20 (27%)
Vitórias do Atlético-MG: 25 (33%)
Gols do Corinthians: 91
Gols do Atlético-MG: 82
Como chegam os times?
O Atlético vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. O Galo teve mais oportunidades durante todo o jogo, principalmente após ficar com um jogador a mais no início do segundo tempo, mas não conseguiu vencer a partida.
O Corinthians também chega após um clássico; perdeu por 3 a 1 para o Santos na Vila Belmiro em uma partida "irreconhecível" . Na primeira etapa, o Timão levou dois gols marcados por Zé Rafael e Barreal, foi dominado pelo rival e correu risco de uma derrota ainda pior. Na segunda etapa Rollheiser aumentou para o peixe e Raniele descontou.
