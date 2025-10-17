Fortaleza terá retorno importante contra o Cruzeiro; veja

Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, o Fortaleza já voltou as suas atenções para o próximo duelo. O time voltará a campo no sábado (18), contra o Cruzeiro, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo deve promover um importante retorno na escalação.

Trata-se do meio-campista Matheus Pereira, que foi ausência diante do Vasco pela suspensão por três cartões amarelos. No revés, Palermo optou por escalar o meio-campo com Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino e Guzmán.

Matheus Pereira vem sendo um dos melhores jogadores do Fortaleza neste Brasileirão. O atleta participou de 13 embates no torneio, sendo todos como titular. São três assistências no período - é o líder do elenco tricolor na estatística.

Matheus Pereira, meio-campista do Fortaleza, durante teino (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Outro retorno recente foi o do atacante Moisés, que entrou no 2º tempo contra o Vasco. Moisés não atuava desde abril, no 0 a 0 diante do Internacional, quando teve uma grave lesão. O setor esquerdo do ataque vinha sendo ocupado por Breno Lopes e Herrera.

Apesar das boas notícias, Palermo contará com cinco desfalques por suspensão: os zagueiros Kuscevic e Gastón Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Bareiro. Kuscevic, que recebeu um amarelo e depois um vermelho direto, também não jogará contra o Flamengo.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés contra o Vasco, o Fortaleza voltará a campo no sábado (18). O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).