Corinthians deixa escapar mais da metade dos pontos como mandante no Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro no sábado (18), à 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Os comandados de Dorival Júnior buscam melhorar o desempenho do Timão na Neo Química Arena.

O Timão deixou escapar mais da metade dos pontos disputados como mandante no Campeonato Brasileiro. Até aqui, foram 13 partidas na Neo Química Arena, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

No total, o time somou 19 dos 39 pontos possíveis, o que representa um aproveitamento de 48,7% diante da torcida. O desempenho aquém do esperado em casa tem sido um dos fatores que explicam a campanha irregular da equipe na competição.

O Corinthians ocupa atualmente a 13ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados. Quando analisado pelo desempenho como mandante, o time apresenta números ainda mais preocupantes: é apenas o 16º melhor da competição jogando em casa.

Timão busca melhorar o desempenho como mandante no Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Nesta temporada, o Corinthians passou sete partidas sem vencer como mandante, igualando a pior sequência do clube desde 2007, ano do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jejum foi finalmente interrompido na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na penúltima rodada, aliviando a pressão sobre a equipe diante da torcida.

'Reforços'

O Corinthians espera contar com novidades para o confronto contra o Atlético Mineiro. Memphis Depay e Rodrigo Garro, que entraram apenas no segundo tempo da derrota para o Santos, devem ter mais minutos em campo.

O atacante holandês teve menor preparação após disputar a Data Fifa pela Holanda, enquanto Garro retorna de lesão na panturrilha e foi poupado na última partida para ter participação limitada. Segundo Lucas Silvestre, auxiliar do Timão, ambos cumpriram apenas 25 a 30 minutos, seguindo orientação do departamento médico e de fisiologia.

Além deles, o Corinthians aguarda o retorno de Carrillo, recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, que aconteceu em agosto durante a vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil, e deve reforçar o time antes do previsto.