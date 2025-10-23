Cruzeiro tem mais um tabu para superar diante do Palmeiras
Equipe celeste não vence confronto como visitante pelo Brasileirão há 11 anos
Na partida de domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro terá mais um tabu a desafiá-lo: desde 2014, a Raposa não derrota o Palmeiras como visitante, pela competição. O técnico Leonardo Jardim, no entanto, tem destacado que a equipe vem quebrando vários jejuns na temporada.
A última vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, foi em 20 de julho de 2014, quando ganhou o confronto disputado no Pacaembu por 2 a 1. Desde então, foram sete partidas sem vencer. Curiosamente, houve empate nos duelos de 2015, 2016 e 2017, e o Verdão ganhou os quatro últimos.
Nos últimos 10 anos, Cruzeiro e Palmeiras se encontraram três vezes na Copa do Brasil, e o retrospecto é equilibrado nesses confrontos recentes, todos no Allianz Parque. Em 2015, pelas oitavas de final, o time paulista venceu por 2 a 1. Dois anos depois, pelas quartas de final, houve empate por 3 a 3, em jogo em que a Raposa abriu 3 a 0 no primeiro tempo. E na semifinal de 2018, o Cruzeiro ganhou por 1 a 0, na única vitória da equipe mineira no estádio palmeirense.
Outra curiosidade desses confrontos pela Copa do Brasil é que a equipe classificada terminaria como campeã: Palmeiras em 2015, Cruzeiro em 2017 e 2018.
O Cruzeiro já quebrou um tabu contra o Palmeiras neste Brasileirão. Com a vitória por 2 a 1, em 1º de junho, pelo turno, no Mineirão, a equipe do técnico Leonardo Jardim interrompeu um jejum de quase sete anos sem derrotar o Verdão. Eram oito jogos, independentemente de local e competição, com seis vitórias palmeirenses e dois empates.
Veja os últimos jogos Palmeiras x Cruzeiro, pelo Brasileiro, com mando do Verdão:
- 20/7/2024 – Palmeiras 2 a 0 – Allianz Parque
- 14/8/2023 – Palmeiras 1 a 0 – Allianz Parque
- 14/9/2019 – Palmeiras 1 a 0 – Allianz Parque
- 30/9/2018 – Palmeiras 3 a 1 – Pacaembu
- 30/10/2017 – Empate 2 a 2 – Allianz Parque
- 13/10/2016 – Empate 0 a 0 – Araraquara (SP)
- 21/11/2015 – Empate 1 a 1 – Allianz Parque
- 20/7/2014 – Cruzeiro 2 a 1 – Pacaembu
