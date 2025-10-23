menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Cruzeiro tem mais um tabu para superar diante do Palmeiras

Equipe celeste não vence confronto como visitante pelo Brasileirão há 11 anos

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 23/10/2025
07:00
BRASILEIRO A 2024, PALMEIRAS x CRUZEIRO
imagem cameraPelo Brasileirão de 2024, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na partida de domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro terá mais um tabu a desafiá-lo: desde 2014, a Raposa não derrota o Palmeiras como visitante, pela competição. O técnico Leonardo Jardim, no entanto, tem destacado que a equipe vem quebrando vários jejuns na temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A última vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, foi em 20 de julho de 2014, quando ganhou o confronto disputado no Pacaembu por 2 a 1. Desde então, foram sete partidas sem vencer. Curiosamente, houve empate nos duelos de 2015, 2016 e 2017, e o Verdão ganhou os quatro últimos.

Nos últimos 10 anos, Cruzeiro e Palmeiras se encontraram três vezes na Copa do Brasil, e o retrospecto é equilibrado nesses confrontos recentes, todos no Allianz Parque. Em 2015, pelas oitavas de final, o time paulista venceu por 2 a 1. Dois anos depois, pelas quartas de final, houve empate por 3 a 3, em jogo em que a Raposa abriu 3 a 0 no primeiro tempo. E na semifinal de 2018, o Cruzeiro ganhou por 1 a 0, na única vitória da equipe mineira no estádio palmeirense.

continua após a publicidade

Outra curiosidade desses confrontos pela Copa do Brasil é que a equipe classificada terminaria como campeã: Palmeiras em 2015, Cruzeiro em 2017 e 2018.

No jogo do turno, no Mineirão, Cruzeiro quebrou longa escrita contra o Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
No jogo do turno, no Mineirão, Cruzeiro quebrou longa escrita contra o Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Cruzeiro já quebrou um tabu contra o Palmeiras neste Brasileirão. Com a vitória por 2 a 1, em 1º de junho, pelo turno, no Mineirão, a equipe do técnico Leonardo Jardim interrompeu um jejum de quase sete anos sem derrotar o Verdão. Eram oito jogos, independentemente de local e competição, com seis vitórias palmeirenses e dois empates.

continua após a publicidade

➡️Jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras será tira-teima para o goleiro Cássio

Veja os últimos jogos Palmeiras x Cruzeiro, pelo Brasileiro, com mando do Verdão:

  • 20/7/2024 – Palmeiras 2 a 0 – Allianz Parque
  • 14/8/2023 – Palmeiras 1 a 0 – Allianz Parque
  • 14/9/2019 – Palmeiras 1 a 0 – Allianz Parque
  • 30/9/2018 – Palmeiras 3 a 1 – Pacaembu
  • 30/10/2017 – Empate 2 a 2 – Allianz Parque
  • 13/10/2016 – Empate 0 a 0 – Araraquara (SP)
  • 21/11/2015 – Empate 1 a 1 – Allianz Parque
  • 20/7/2014 – Cruzeiro 2 a 1 – Pacaembu

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias