Cruzeiro quebra invencibilidade do São Paulo: 1 a 0, no Mineirão
Com gol de falta de Matheus Pereira, Raposa vence e volta à vice-liderança do Brasileirão
O Cruzeiro derrotou o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (30), no Mineirão, e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos - agora torce para tropeço do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, neste domingo (31). O Tricolor paulista perdeu invencibilidade de oito rodadas no Brasileirão e continua em sétimo lugar, com 32 pontos. O gol da vitória celeste foi marcado de falta, por Matheus Pereira, no segundo tempo.
O São Paulo começou o jogo dominando o Cruzeiro e mantendo a bola no campo ofensivo. Nos primeiros minutos, a equipe paulista teve chance com Ferreira, que Cássio abafou, com Rodriguinho num chute de longe e com Luciano, que quase roubou a bola do goleiro cruzeirense.
Somente a partir dos 15 minutos, a Raposa conseguiu equilibrar o jogo, que ficou muito disputado, com lances ríspidos. O melhor momento do Cruzeiro foi nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Primeiro, Wanderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou fechado para Rafael espalmar. Depois William chutou de longe, e o goleiro tricolor defendeu no canto baixo esquerdo. Villalba também tentou numa finalização de fora da área.
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, fez algo pouco comum: uma substituição no intervalo. O aniversariante Gabigol, que completava 29 anos, entrou no lugar de Kaio Jorge. A primeira boa oportunidade de gol no segundo tempo foi com Rodriguinho, que chutou à esquerda de Cássio. A equipe mineira respondeu com cabeçada de Matheus Pereira, que Rafael espalmou.
E foi o camisa 10 do Cruzeiro que abriu o placar aos 19 minutos, numa cobrança de falta perto da meia-lua. A bola desviou em Alan Franco na barreira e enganou o goleiro Rafael. Desde julho de 2023, com Filipe Machado na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, a Raposa não fazia um gol de falta.
Na sequência, o goleiro Rafael evitou o segundo gol do Cruzeiro. Aos 24 minutos, num chute de Gabigol, e, aos 31, numa cabeçada de Kaiki e no rebote de Villalba. O São Paulo partiu em busca do empate, e Cássio apareceu bem em finalizações de Ferraresi, Bobadilla e, principalmente, numa cabeçada de Dinenno, nos acréscimos.
Veja os próximos jogos de Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão
Na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a data Fifa, o Cruzeiro enfrenta o Bahia, dia 15, às 20h, na Arena Fonte Nova; e o São Paulo joga contra o Botafogo, no Morumbi, dia 14, às 17h30. Antes, a Raposa disputa o segundo jogo contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia 11, no Mineirão, às 19h30.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 0 SÃO PAULO
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 21h
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gol: Matheus Pereira (19'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Villalba, Lucas Silva (Cruzeiro) e Luciano, Patrick, Bobadilla, Rodriguinho (São Paulo)
💸 Renda: R$ 2.175.177,30
🧑🤝🧑 Público presente: 36.882
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Kauã Prates); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Eduardo).
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia (Henrique), Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Ferreira (Tapia) e Luciano (Dinenno).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
4️⃣ Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
