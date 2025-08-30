menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro deve anunciar mais três reforços até o fim da janela

Clube celeste agiliza negociações nos últimos dias de mercado aberto para reforçar elenco

Atacante equatoriano Keny Arroyo, do Besiktas (Foto: Reprodução Redes Sociais/Besiktas)
imagem cameraEquatoriano Arroyo está bem próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução Redes Sociais/Besiktas)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 30/08/2025
17:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

A três dias do fechamento da janela de transferência, o Cruzeiro agiliza a contratação de reforços para a sequência da temporada 2025. Até o momento, o clube celeste anunciou oficialmente apenas a chegada do atacante colombiano Sinisterra, que pode estrear neste sábado (30), no jogo contra o São Paulo, às 21h, no Mineirão. Outros dois jogadores já estão em Belo Horizonte para os exames médicos e assinatura de contrato. E as negociações com o Besiktas, da Turquia, para a contratação de Arroyo, atacante equatoriano de 19 anos, avançam.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro aumentou a oferta para contar com Keny Arroyo para cerca de R$ 40 milhões por metade dos direitos econômicos do jogador – os outros 50% pertencem ao Independiente del Valle, do Equador, clube que o revelou. O atacante vem demonstrando grande interesse em se transferir para o Cruzeiro e, neste sábado (30), publicou nos stories do Instagram um post com as palavras “tic tac” e os emojis de corações azul e branco.

Reprodução de postagem no Instagram de Keny Arroyo

Arroyo foi revelado pelo Independiente del Valle em 2023, quando disputou apenas uma partida. No ano seguinte, o atacante participou de 38 jogos, marcando quatro gols e dando oito assistências. O Besiktas adquiriu os direitos econômicos do jogador por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões).

continua após a publicidade

Também neste sábado (30) desembarcou em Belo Horizonte o lateral-direito Kauã Moraes, de 18 anos, contratado ao Athletico-PR. O Cruzeiro pagou multa de R$ 11 milhões para tirar o jogador do clube paranaense, com o qual tinha contrato até fevereiro de 2027. O jovem passa por exames médicos para assinar contrato com o clube celeste.

E o volante Ryan Guilherme, de 22 anos, finaliza os exames médicos para ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, com um contrato de cinco anos. O jogador, que pertencia ao Fortaleza e disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portugal, está em Belo Horizonte desde domingo (24).

continua após a publicidade

- Estou muito feliz com essa oportunidade. Quando surgiu, não tive nem dúvida de aceitar. É um clube gigante. Quem não quer jogar aqui? Muito feliz com essa oportunidade. Espero dar o retorno que esperam – afirmou Ryan Guilherme, no desembarque no Aeroporto de Confins.

➡️Zagueiro Fabrício Bruno renova contrato até 2030

Cruzeiro terá outro reforço conhecido do torcedor celeste

Outro jogador que o técnico Leonardo Jardim terá à disposição para o restante da temporada é o atacante Tevis, que estava emprestado ao Athletico-PR. Como vinha sendo pouco aproveitado no Furacão, o Cruzeiro solicitou a antecipação do retorno à Toca da Raposa. Tevis, de 19 anos, foi emprestado ao Athletico-PR em fevereiro, numa troca com o zagueiro Gamarra.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias