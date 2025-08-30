São Paulo atualiza situação médica de Lucas Moura

O São Paulo atualizou a situação médica do jogador Lucas Moura. Em nota, o clube confirmou uma lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP), associada a estiramento posterior da cápsula articular. O exame foi realizado na manhã deste sábado (30).

continua após a publicidade

O Tricolor vem de vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Lucas chegou a treinar para o confronto, mas a comissão técnica optou por preservá-lo devido à recente lesão no joelho direito, que o afastou dos gramados por três meses.

Desde então, o atacante participou dos últimos quatro jogos saindo do banco de reservas. A lesão ocorreu no dia 10 de maio, em partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

A última atuação de Lucas Moura foi no dia 16 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, ocasião em que marcou um gol.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No relatório médico, o São Paulo explica que Lucas Moura seguiu rigorosamente o protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com boa resposta ao tratamento conservador e retorno progressivo aos treinos.

Confira parte da nota oficial:

Atleta: Lucas Rodrigues Moura da Silva

1. Diagnóstico inicial

Lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) associada a estiramento posterior da cápsula articular.

· Evolução: Seguiu rigorosamente o protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com boa resposta ao tratamento conservador e retorno progressivo aos treinos, atingindo todos os parâmetros esperados para um atleta profissional de futebol, como: força muscular restaurada nos testes isocinéticos, mobilidade, controle neuromuscular, tolerância a cargas específicas de treino funcional e técnico, com bom rendimento esportivo, incluindo participação em jogos.

continua após a publicidade

2.⁠ ⁠Situação Atual

Apesar de todo o aspecto positivo quanto ao aspecto funcional e nunca referir qualquer sinal de instabilidade ou insegurança, vinha se queixando de incômodo doloroso persistente na região posterior do joelho direito durante gestos esportivos de maior exigência, em particular, no arranque e na flexão do joelho. O acompanhamento das imagens por Ressonância Magnética mostrou uma boa evolução biológica de cicatrização. Em 18 de Julho, foi submetido a uma infiltração analgésica e anti-inflamatória, guiada por ultrassom, ao redor do ligamento cruzado posterior, tendo apresentado melhora temporária.

3.⁠ ⁠Conduta Médica

Pelo incômodo doloroso persistente, foi indicada para 30/08/2025, artroscopia diagnóstica e terapêutica com o objetivo de avaliar a origem da dor posterior e descartar instabilidade ligamentar ou lesões associadas.

➡️ Clique para ler na íntegra o boletim médico de Lucas Moura

Lucas Moura tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Cruzeiro x São Paulo, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Agenda São Paulo:

30.08 - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro - Cruzeiro x São Paulo - 21h - Mineirão

14.09 - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro - São Paulo x Botafogo - 17h30 - Morumbis

18.09 - ida quartas de final Libertadores - LDU (EQA) x São Paulo - 19h - Casa Blanca