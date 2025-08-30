Fabrício Bruno renova com o Cruzeiro por mais cinco anos
Renovação de contrato fecha semana do zagueiro que teve convocação e gol no clássico
- Matéria
- Mais Notícias
A semana para o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, foi espetacular. Depois de começar com a convocação para a Seleção Brasileira na segunda-feira (25), teve um golaço na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (27) e termina com a renovação de contrato com o clube celeste por mais cinco anos.
Cruzeiro paga multa milionária e contrata joia do Athletico-PR para a lateral direita
Cruzeiro
Cruzeiro x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações
Onde Assistir
Cruzeiro reencontra adversário que marcou virada de chave na temporada
Cruzeiro
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na tarde deste sábado (30), o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com Fabrício Bruno até dezembro de 2030:
- Xerife com o contrato renovado! O Cruzeiro renovou o vínculo com o zagueiro Fabrício Bruno até o fim de 2030! Seguimos juntos, FB 15! – postou o clube nas redes sociais.
Revelado pelo Cruzeiro, Fabrício Bruno estreou na equipe profissional em 2016, na vitória por 3 a 2 sobre o Boa, em 10 de abril, pelo Campeonato Mineiro. No ano seguinte, seguiu para participar da recuperação da Chapecoense, após o desastre no voo para a Colômbia. Em 2019 retornou à Toca da Raposa e, no ano seguinte, saiu novamente, para o Red Bull Bragantino. Em 2022, Fabrício Bruno foi contratado pelo Flamengo.
No início desta temporada, o zagueiro acertou o retorno ao Cruzeiro, assinando contrato até o fim de 2028. Desde a chegada, Fabrício Bruno assumiu a condição de titular da equipe e assim continuou mesmo com a mudança de treinadores. Em 2025, foram 42 partidas, com três gols marcados, todos depois da retomada do Brasileiro após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa, contra Fluminense, Santos e Atlético-MG. Ao todo, com a camisa celeste, são 76 jogos e quatro gols.
➡️Cruzeiro paga multa e contrata joia do Athletico-PR
De contrato renovado com o Cruzeiro, Fabrício Bruno se prepara para voltar à Seleção
Fabrício Bruno foi convocado, na segunda-feira (25), pelo técnico Carlo Ancelotti para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Chile, dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia. Essa é a quarta convocação do zagueiro para a Seleção Brasileira. Ele estreou em 2024, com o técnico Dorival Júnior, e participou dos dois primeiros jogos do treinador: os amistosos contra a Inglaterra (1 a 0, em Londres) e Espanha (3 a 3, em Madri).
- Matéria
- Mais Notícias