Futebol Nacional

Cruzeiro não perde para o Corinthians no Mineirão, em jogos oficiais, desde 2014

Domingo (23), a Raposa defende invencibilidade de oito partidas em casa contra o Timão

Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 22/11/2025
07:30
Papagaio - Cruzeiro vence o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão
imagem cameraRafael Elias, o Papagaio, fez o gol do Cruzeiro no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão, em 2023 (Foto: Staff Images/Cruzeiro)
O Cruzeiro não perde para o Corinthians, em jogos oficiais no Mineirão, desde 2014. Acostumada a quebrar tabus na temporada, a equipe do técnico Leonardo Jardim agora terá de defender essa invencibilidade no jogo de domingo (23), às 20h30, no Gigante da Pampulha, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A última vez que o Timão derrotou a Raposa no Mineirão, em uma partida oficial, foi em 8 de outubro de 2014, pelo Brasileirão daquele ano, em que o Cruzeiro conquistaria o quarto título nacional. Depois, foram oito jogos pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, com cinco vitórias celestes e três empates, com 14 gols do Cruzeiro e apenas seis da equipe paulista (veja a relação abaixo).

Pelo Brasileirão de 2015, a Raposa também perdeu como mandante, por 1 a 0, mas o jogo foi disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, porque o Cruzeiro cumpria punição imposta pelo STJD. O Corinthians também venceu um duelo no Mineirão, nesse período, mas foi num amistoso disputado em 4 de julho de 2018 (2 a 0), durante a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo da Rússia.

➡️Árbitro no Mineirão será o mesmo do jogo do turno, na Neo Química Arena

No retrospecto geral, são 95 jogos entre Cruzeiro e Corinthians, com 40 vitórias do Timão, 31 da Raposa e 24 empates. Foram 122 gols do time paulista e 108 da equipe mineira. No turno do Brasileirão deste ano, houve empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Veja tabu que o Cruzeiro mantém contra o Corinthians no Mineirão

  • 19/10/2016 – Cruzeiro 4 a 2 – Copa do Brasil
  • 11/12/2016 – Cruzeiro 3 a 2 – Brasileirão
  • 1º/10/2017 – Empate 1 a 1 – Brasileirão
  • 10/10/2018 – Cruzeiro 1 a 0 – Copa do Brasil
  • 14/11/2018 – Cruzeiro 1 a 0 – Brasileirão
  • 8/6/2019 – Empate 0 a 0 – Brasileirão
  • 19/8/2023 – Empate 1 a 1 – Brasileirão
  • 7/7/2024 – Cruzeiro 3 a 0 – Brasileirão

