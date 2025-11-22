Cruzeiro não perde para o Corinthians no Mineirão, em jogos oficiais, desde 2014
Domingo (23), a Raposa defende invencibilidade de oito partidas em casa contra o Timão
O Cruzeiro não perde para o Corinthians, em jogos oficiais no Mineirão, desde 2014. Acostumada a quebrar tabus na temporada, a equipe do técnico Leonardo Jardim agora terá de defender essa invencibilidade no jogo de domingo (23), às 20h30, no Gigante da Pampulha, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A última vez que o Timão derrotou a Raposa no Mineirão, em uma partida oficial, foi em 8 de outubro de 2014, pelo Brasileirão daquele ano, em que o Cruzeiro conquistaria o quarto título nacional. Depois, foram oito jogos pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, com cinco vitórias celestes e três empates, com 14 gols do Cruzeiro e apenas seis da equipe paulista (veja a relação abaixo).
Pelo Brasileirão de 2015, a Raposa também perdeu como mandante, por 1 a 0, mas o jogo foi disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, porque o Cruzeiro cumpria punição imposta pelo STJD. O Corinthians também venceu um duelo no Mineirão, nesse período, mas foi num amistoso disputado em 4 de julho de 2018 (2 a 0), durante a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo da Rússia.
No retrospecto geral, são 95 jogos entre Cruzeiro e Corinthians, com 40 vitórias do Timão, 31 da Raposa e 24 empates. Foram 122 gols do time paulista e 108 da equipe mineira. No turno do Brasileirão deste ano, houve empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.
Veja tabu que o Cruzeiro mantém contra o Corinthians no Mineirão
- 19/10/2016 – Cruzeiro 4 a 2 – Copa do Brasil
- 11/12/2016 – Cruzeiro 3 a 2 – Brasileirão
- 1º/10/2017 – Empate 1 a 1 – Brasileirão
- 10/10/2018 – Cruzeiro 1 a 0 – Copa do Brasil
- 14/11/2018 – Cruzeiro 1 a 0 – Brasileirão
- 8/6/2019 – Empate 0 a 0 – Brasileirão
- 19/8/2023 – Empate 1 a 1 – Brasileirão
- 7/7/2024 – Cruzeiro 3 a 0 – Brasileirão
