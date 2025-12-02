Cruzeiro faz promoção de ingresso contra o Botafogo; veja valores
Raposa oferece desconto para sócios e mulheres
O Cruzeiro anunciou uma promoção de ingresso para receber o Botafogo na quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão. Essa é a despedida da Raposa em casa na Série A.
Na abertura da venda de ingressos, o clube informou que os associados do programa 'Sócio 5 Estrelas' vão pagar R$ 30 nos setores do Gigante da Pampulha. Já mulheres podem comprar bilhetes por R$ 10, também em qualquer dependência do estádio.
Os ingressos serão vendidos mediante disponibilidade e, para utilizar o benefício, tem que estar com o cadastro e o telefone atualizados.
Para os torcedores não sócios, os preços variam de R$ 60 a R$ 80 e ficam disponíveis em ingresso.cruzeiro.com.br, com dois por CPF. Vale destacar que, inicialmente, os setores Roxo Superior e Laranja Superior não serão abertos.
Terceiro colocado do Brasileiro e sem chance de título, o Cruzeiro tem 69 pontos e está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Além do Botafogo, a Raposa ainda encara o Santos, fora de casa, na última rodada.
Já na Copa do Brasil, o Cabuloso recebe o Corinthians no dia 10, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal. A volta está marcada para dia 17, na Neo Química Arena.
Ingressos para Cruzeiro x Botafogo
- Setor amarelo (superior e inferior): R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia)
- Setor laranja (inferior): R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia)
- Setor vermelho (superior): R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)
- Setor vermelho (inferior): R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)
- Setor roxo (inferior): R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)
- Camarote vermelho: R$ 425 (preço único)
Em 17 partidas no Mineirão e uma no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Cruzeiro levou 732.292 pessoas aos estádios no Brasileirão. A média de público é de 40.683 pagantes por jogo, atrás apenas do Flamengo (58.096).
