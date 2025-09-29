Cruzeiro volta aos treinos com novidade na Toca da Raposa

O atacante colombiano Sinisterra foi a novidade no treino do Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira (29), na Toca da Raposa, em preparação para o jogo contra o Flamengo, quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. De fora das duas últimas partidas, o jogador deve ser relacionado para o confronto direto com o Rubro-Negro carioca.

Depois de marcar o primeiro gol pelo Cruzeiro, na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, Sinisterra ficou de fora das duas partidas seguintes, a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, e a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, por causa de estiramento na coxa direita. Nesta segunda-feira (29), o colombiano participou normalmente das atividades com os companheiros de equipe.

O possível retorno de Sinisterra é mais uma boa notícia para o técnico Leonardo Jardim. Para o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, o treinador já teria a volta do zagueiro Villalba e do atacante reserva Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, em São Januário. Assim, o Cruzeiro poderá ter força máxima contra o Flamengo.

O retorno do zagueiro João Marcelo, na partida contra o Vasco, já havia sido outra boa novidade do Cruzeiro. O jogador não atuava desde fevereiro, quando lesionou os ligamentos do joelho direito. Depois de quase oito meses, João Marcelo passa a ser mais uma opção para Leonardo Jardim.

Zagueiro João Marcelo voltou a jogar depois de quase oito meses (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Agora, apenas o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, sofrida no fim de julho, ainda não tem condições de jogo no Cruzeiro. O jogador está na fase de transição da fisioterapia para a preparação física.

Os jogadores do Cruzeiro treinam na manhã desta terça-feira (30) e na tarde de quarta (1º), antes da viagem para o Rio de Janeiro.

Com os resultados da 25ª rodada, o Flamengo ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca está com 54 pontos contra 50 do Cruzeiro – o Palmeiras está em terceiro lugar, com 49.