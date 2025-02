Cruzeiro e América-MG empataram em 1 a 1, no final da tarde deste domingo (17), no Mineirão, em partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Gabigol abriu o placar para a Raposa, enquanto Barros igualou para o Coelho.

Como foi o jogo?

Cruzeiro e América-MG fizeram um clássico equilibrado desde os primeiros minutos. O Coelho quase abriu o placar em chute de Fabinho, que desviou na marcação e saiu pela linha de fundo. Já a Raposa respondeu com Gabigol, que finalizou de dentro da área e obrigou o goleiro Matheus Mendes a fazer uma defesa.

Aos 37 minutos, Adyson tentou cortar uma bola dentro da área e acertou um chute em Matheus Pereira. O árbitro foi acionado pelo VAR e assinalou pênalti. Gabigol converteu e abriu o placar para o Cruzeiro.

Precisando reverter o placar adverso, o América-MG passou a agredir mais o Cruzeiro. Por outro lado, a Raposa tentou aproveitar os espaços para ampliar. No entanto, foi ineficaz e viu o rival empatar o clássico.

Aos 31 minutos, Kauã Diniz ajeitou para Barros, que dominou e chutou de fora da área. A bola desviou e enganou Cássio. Com o empate, a decisão da vaga para a final fica para o jogo da volta.

Cruzeiro e América-MG empataram no primeiro jogo da semifinal (Foto: Mourão Panda/América-MG)

O que vem pela frente?

Cruzeiro e América-MG voltam a entrar em campo no próximo sábado (22). As equipes decidem quem vai para a final do Campeonato Mineiro. A partida será na Arena Independência, em horário a ser definido.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 AMÉRICA-MG

SEMIFINAL (IDA) - CAMPEONATO MINEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

🥅 Gols: Gabigol (41' do 1ºT) e Barros (31' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Gabigol (CRU); Matheus Mendes, Júlio, Lucão, Kauã Diniz e Barros (AME).

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Jonathan, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero (Marquinhos), Matheus Henrique, Eduardo (Lucas Silva), Matheus Pereira e Dudu (Bolasie); Gabigol.

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista)

Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva e Lucão; Marlon, Kauã Diniz (Felipe Amaral), Barros (Miquéias) e Elizari (Benítez); Fabinho, Renato Marques (Jonathas) e Adyson (Yago Santos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco;

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Eduardo Gonçalves da Cruz;

4️⃣ Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim;

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues C. Junior.