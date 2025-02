Atitude de Gabigol após gol do Cruzeiro chama atenção na web

A comemoração efusiva de Gabigol após marcar o gol que abriu o placar em Cruzeiro x America-MG, no estádio Mineirão, pela semifinal do Campeonato Mineiro, chamou muita atenção na web. Após converter uma cobrança de pênalti, o centroavante correu em direção a uma enorme escudo do Cruzeiro que estava a beiro do gramado e ergueu a imagem para a sua torcida.

A atitude do jogador chamou muita atenção da mídia e dos torcedores do Cruzeiro, que demonstraram muita alegria em ver o carinho do jogador com o escudo da Raposa.

Este foi o 5º gol de Gabigol em 6 jogos com a camisa do Cruzeiro! O camisa 9 entrou de vez na briga pela artilharia do Campeonato Mineiro, liderada por Hulk, que já marcou 7 gols na competição pelo Atlético Mineiro.

Gabigol faz gol de pênalti pelo Cruzeiro e comemoração com escudo chama atenção (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Cruzeiro x América-MG: escalações

Comandado por Leonardo Jardim, o Cruzeiro vem a campo com: Cássio; William, Jonathan, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Dudu e Gabigol.

Por outro lado, o América-MG,que é comandado por William Batista, encara o rival com: Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva e Lucão; Marlon, Kauã Diniz, Barros e Elizari; Fabinho, Renato Marques e Adyson.

