Cruzeiro deve ganhar reforços para semifinal da Copa do Brasil

A menos de um mês de disputar vaga na final da Copa do Brasil com o Corinthians, o Cruzeiro tem boas notícias quanto aos jogadores afastados dos jogos por contusão. A expectativa é positiva quanto ao aproveitamento do lateral-direito Fagner, do meia Matheus Henrique e do atacante Wanderson nas partidas contra o Timão, pela semifinal da competição, em dezembro.

Fagner e Matheus Henrique participaram, neste domingo (16), na Toca da Raposa, das atividades com o restante do grupo de forma parcial. Ambos já estão no processo de transição da fisioterapia para a preparação física.

O ex-lateral direito do Corinthians é quem está há mais tempo sem jogar. Fagner fraturou a fíbula direita no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em 30 de julho, após ser atingido pelo atacante William Pottker. Já são 19 jogos fora da equipe do Cruzeiro.

Matheus Henrique teve fratura em duas costelas no empate por 1 a 1 com o Sport, em 5 de outubro, também no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Na segunda contusão séria na temporada, o meia está há seis partidas sem atuar, depois de ficar mais de três meses afastado por causa de contusão no joelho direito.

O atacante Wanderson, que sofreu lesão na coxa esquerda no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, em 26 de outubro, no Allianz Parque, está surpreendendo na recuperação e também pode ser liberado para voltar a atuar ainda nesta temporada, diferentemente da previsão inicial. O Cruzeiro, no entanto, não divulga prazo para o retorno desses atletas aos jogos.

Leonardo Jardim quer primeiro garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

O técnico Leonardo Jardim também procura não demonstrar ansiedade para os jogos contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Para o treinador, o objetivo do Cruzeiro na temporada ainda é se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026:

- Primeiro é conseguir consolidar esses pontos para o primeiro objetivo, que é a vaga direta na Libertadores. Depois, verificar se existem outros objetivos no campeonato. Vamos fazer essa análise no momento adequado. Se não existir mais objetivos, vamos virar a bateria para preparar as semifinais – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, no Mineirão.

Antes de pensar na Copa do Brasil, Jardim quer garantir vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja os jogos restantes do Cruzeiro no Brasileirão e pela semifinal da Copa do Brasil: