Cruzeiro defende tabu de 27 anos contra o Vitória no Mineirão

O Cruzeiro tem ampla vantagem no confronto direto com o Vitória, tanto no Mineirão quanto no total. As duas equipes se enfrentam neste sábado (1º), no Gigante da Pampulha, às 16h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última – e única – vitória do Rubro-Negro baiano no local da partida deste sábado (1º) foi há mais de 27 anos.

Cruzeiro e Vitória já se enfrentaram 25 vezes no Mineirão, pelo Brasileirão, pela Série B, pela Copa do Brasil e pela Seletiva para a Copa Libertadores, realizada em 1999. São 21 vitórias celestes, três empates e apenas uma vitória do time baiano – por 2 a 0, em 30 de agosto de 1998, pelo Campeonato Brasileiro. O aproveitamento da Raposa no confronto é de 88%.

O primeiro jogo foi disputado em 4 de outubro de 1972 e foi a primeira de muitas goleadas cruzeirenses: 4 a 0. O placar se repetiu mais duas vezes. Há também goleadas por 6 a 1 e duas por 5 a 1. Somente no Mineirão, são 64 gols do Cruzeiro contra 16 do Vitória.

Além do jogo de 1998, o Leão conseguiu derrotar o Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro de 2010: ganhou por 1 a 0, em 22 de agosto, em partida disputada no estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG). Pela Série B de 2021, o Vitória arrancou o empate com a Raposa por 2 a 2, na Arena Independência.

No retrospecto geral do confronto, são 34 vitórias do Cruzeiro, 12 do time baiano e 13 empates, com 110 gols cruzeirenses e 65 gols do Vitória. Nos últimos 20 jogos, o Leão da Barra ganhou apenas uma vez: 3 a 0, no Barradão, pela Série B de 2021.

Cruzeiro e Vitória ocupam posições distintas no Brasileirão

Pelo Brasileirão do ano passado, o Cruzeiro derrotou o Vitória por 3 a 1, no Mineirão, em 28 de abril. No turno deste ano, houve empate por 0 a 0 no Barradão, em 12 de junho, debaixo de muita chuva.

Neste Brasileirão, as duas equipes também estão em situações opostas. O Cruzeiro é o terceiro colocado, com 57 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras, enquanto o Vitória ocupa a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 31 pontos.