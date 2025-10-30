João Marcelo dá receita para Cruzeiro não tropeçar no Vitória

De volta ao time titular do Cruzeiro depois de nove meses, o zagueiro João Marcelo recomenda concentração à equipe na partida contra o Vitória, neste sábado (1º), às 16h, no Mineirão, pelo Brasileirão. A Raposa tem tido dificuldades em jogos contra adversários que estão na parte de baixo da tabela de classificação no Brasileirão, principalmente em casa: foi derrotado por Ceará e Santos, ambos por 2 a 1, e empatou com o lanterna Sport por 1 a 1.

- O principal é concentração. As equipes que estão na parte de baixo da tabela são fortes. O Brasileirão é um campeonato muito difícil. Temos que bater no que falhamos nesses jogos, consertar e não perder mais pontos dentro de casa, principalmente. Estamos devendo boas exibições dentro de casa. Vamos fazer de tudo para sair com os três pontos – afirmou João Marcelo, em entrevista na Toca da Raposa, nesta quinta-feira (30).

Depois do empate com o Sport, no dia 5, o Cruzeiro até voltou a vencer como mandante: 1 a 0 sobre o Fortaleza, no dia 18. João Marcelo, que ficou no banco nessa partida, considera que a equipe ficou devendo, apesar da vitória:

- Apesar de termos ganhado do Fortaleza, a gente sabe que ficou devendo na nossa exibição, de ter feito um bom jogo. Sabemos que precisamos melhorar em alguns pontos. Acredito que a gente fez um bom jogo contra o Palmeiras. Agora é focar no que erramos, trabalhar, melhorar e sair com a vitória no sábado – disse o zagueiro do Cruzeiro.

João Marcelo afirma que Cruzeiro tem se preparado com seriedade para enfrentar o Vitória

Apesar de o adversário estar na zona de rebaixamento, com apenas 31 pontos, João Marcelo revela que a equipe tem se preparado com seriedade para enfrentar o Vitória:

- A gente pegou algumas características deles. A gente tem treinado bastante focado nesse jogo. É um jogo importante, dentro de casa, a gente precisa voltar a jogar bem em casa – afirmou João Marcelo, que fará dupla na zaga com Jonathan Jesus, já que os titulares Fabrício Bruno e Villalba estão suspensos.