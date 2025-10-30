Cruzeiro: João Marcelo volta a ser titular depois de nove meses

Sábado (1º), contra o Vitória, no Mineirão, às 16h, pelo Brasileirão, o zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, começará uma partida pela primeira vez depois de nove meses. O ex-jogador do Porto, de Portugal, iniciou a temporada como titular da Raposa, mas, na quarta partida do ano, a vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, em 2 de fevereiro, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, sofreu grave lesão no joelho direito.

Depois da cirurgia e da longa recuperação, João Marcelo atuou em duas partidas, entrando no decorrer do segundo tempo: a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário, em 27 de setembro, e o empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão, em 5 de outubro. Na soma, foram apenas 59 minutos em campo.

Apesar do pouco tempo de atuação, o zagueiro garante estar preparado para começar jogando contra o Vitória:

- Me sinto bem, me sinto 100%. Preciso de ritmo de jogo. Quanto mais minutos eu jogar, melhor. Entrei contra o Vasco (15 minutos), contra o Sport mais tempo (44 minutos) e me senti muito bem. Estou preparado para ajudar o Cruzeiro no que precisar – afirmou João Marcelo, antes do treino desta quinta-feira (30), pela manhã, na Toca da Raposa.

João Marcelo não é titular do Cruzeiro desde fevereiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O jogador, no entanto, faz questão de afirmar que ainda não está confirmado na equipe, já que o técnico Leonardo Jardim não anunciou os substitutos dos suspensos Fabrício Bruno e Villalba:

- Estou muito ansioso por esse momento, mas tem outras concorrências no grupo. Então, não é certo que eu vá jogar, mas estou 100% sim, preparado. Se tiver que entrar em campo, vou dar o meu máximo, como sempre. Qualquer um que entrar vai dar o máximo pelo Cruzeiro, como tem sido sempre. E quem entrar tenho certeza que vai dar conta do recado – disse João Marcelo.

continua após a publicidade

João Marcelo não será a única mudança no Cruzeiro para o jogo contra o Vitória

A zaga do Cruzeiro para a partida contra o Vitória deverá ser formada por João Marcelo e Jonathan Jesus, que vem entrando sempre quando um dos dois titulares fica de fora. Outra desfalque da equipe celeste é o atacante Wanderson, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda no empate com o Palmeiras e volta a jogar somente em 2026. O equatoriano Arroyo deve começar como titular.