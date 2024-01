O Cruzeiro goleou o União Mogi por 9 a 0 nesta quarta-feira (10), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo 28 da Copinha, no Estádio Nogueirão. Com o resultado, a Raposa se classificou em primeiro, com 7 pontos, junto com o Nova Mutum. Já o União Mogi se despede do campeonato com sem marcar pontos.