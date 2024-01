O atacante argentino Juan Dinenno, de 29 anos, está muito próximo de ser anunciado como reforço do Cruzeiro. A chegada do jogador foi confirmada por Nicolás Larcamón, recém-contratado como técnico da Raposa, e o atleta já se despediu do antigo clube, o Pumas, do México, nas redes sociais. O Lance! traz abaixo mais detalhes sobre a carreira do centroavante.