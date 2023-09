Além do Criciúma, Treze, Central e Inter de Limeira foram os campeões dos seus respectivos grupos do Torneio Paralelo de 1986 e garantiram o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 1987. No entanto, a competição não trazia critérios de desempate nem declaração de campeão. Por este motivo, os clubes atualmente pleiteiam o título da Série B de 1986.