Corinthians deve poupar titulares contra o Fortaleza antes de decisão

O Corinthians enfrenta o Fortaleza neste domingo (3), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Dorival Júnior pretende fazer muitas mudanças na equipe que entra em campo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Apenas Hugo Souza deve ser mantido no time titular. A comissão técnica do Timão estuda poupar os jogadores pensando no confronto contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Dorival Júnior deve dar chances a jovens jogadores do elenco do Corinthians. Dieguinho deve ter chances na equipe titular. O treinador do Timão passou a dar mais atenção aos jovens da base e o meia de 17 anos deve fazer sua estreia no time titular.

continua após a publicidade

O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Leo Mana, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Talles Magno e Romero.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior deve escalar equipe alternativa contra o Fortaleza (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Foco na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na última quarta-feira (30), na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis quebrou seu jejum de gols em clássicos e balançou as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

Com a possibilidade de avançar no torneio mata-mata, Dorival Júnior deve priorizar o torneio. Por outro lado, o Timão ainda sofre para engatar no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 11ª colocação na tabela e não vence há três partidas.

A última vez que o Corinthians venceu na competição foi justamente contra uma equipe cearense e com um time misto. No dia 16 de julho, o Timão venceu o Ceará por 1 a 0, no Castelão. O gol foi marcado por Talles Magno.