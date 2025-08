Ônibus com membros de uma torcida organizada do Bahia capotou na BR-101, em Pernambuco, a caminho de Recife. De acordo com a PRF, o veículo transportava cerca de 50 pessoas e tombou por volta das 12h deste sábado (horário de Brasília), pouco antes da bola rolar para o jogo entre Sport e Bahia na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. Dez pessoas ficaram feridas no acidente.

Em nota oficial, a torcida Bamor divulgou que o acidente aconteceu com um dos ônibus que compõem o comboio que estava a caminho da capital pernambucana. Ninguém morreu ou ficou ferido gravemente.

O clube prestou apoio à torcida organizada e se colocou à disposição para suporte. A causa do acidente é investigada.

O Bahia enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, na tarde deste sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rolou às 16h (acompanhe aqui).

Ônibus com torcedores do Bahia capota (Foto: reprodução)

Confira na íntegra a nota da torcida organizada do Bahia:

A Torcida Bamor Nova Era informa que, durante o deslocamento da nossa caravana rumo à cidade de Recife, um dos ônibus que compõe a comitiva se envolveu em um acidente.

Felizmente, informamos que todos os ocupantes do veículo passam bem, sem vítimas fatais ou feridos graves. Agradecemos imensamente a Deus pela proteção concedida nesse momento.

Reforçamos que já estamos tomando todas as providências necessárias para garantir a continuidade da viagem com segurança e responsabilidade.

Seguimos firmes rumo à Ilha do Retiro, porque hoje é dia de Bahia em campo, e nossa energia será fundamental em busca de mais um triunfo!

SPORT X BAHIA

18ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife;

📺 Onde assistir Sport x Bahia: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).