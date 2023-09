Miche Minnies, atacante sul-africana do Mamelodi Sundowns, de seu país natal, viralizou nas redes sociais por sua incrível semelhança com Ronaldinho Gaúcho. A jovem, de 21 anos, caiu nas graças dos internautas e muitos fãs chegaram a pedir um "teste de DNA" do ex-Bola de Ouro. A jogadora, inclusive, repercutiu também na imprensa internacional.