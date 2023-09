Na reta final do Dérbi, o camisa 9 palmeirense puxou contra-ataque e foi derrubado pelo meia corintiano. Daronco deu vantagem no lance e depois puniu Maycon com cartão amarelo. O lance passou pela análise da equipe de arbitragem de vídeo, que recomendou a expulsão. Veja abaixo o diálogo entre Anderson Daronco e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, árbitro de vídeo na Neo Química Arena.