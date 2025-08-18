O Lance! inicia nesta semana um novo quadro interativo para os apaixonados pelo futebol brasileiro: o "Craque da Rodada". A iniciativa começa na 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, e dará ao torcedor a oportunidade de participar ativamente na escolha do grande destaque de cada rodada da competição.

A dinâmica é simples: a cada rodada, cinco jogadores serão indicados ao prêmio, sempre com base nas notas atribuídas pelo aplicativo Sofascore. Serão selecionados os cinco atletas — com limitação de um por time — com as maiores avaliações de desempenho nos jogos, garantindo que os concorrentes ao título de "Craque da Rodada" estejam entre os que mais se destacaram dentro de campo. Você pode participar nos stories do Instagram do Lance!.

Para as rodadas de fim de semana, a votação será aberta na manhã de segunda-feira, logo após o encerramento dos jogos de domingo. Por isso, as partidas disputadas às segundas não entrarão no processo de escolha, já que o objetivo é manter o resultado da eleição sempre atualizado e em sintonia com o fechamento da rodada no fim de semana.

Candidatos ao Craque da 20ª Rodada do Brasileirão

Com base nos critérios adotados, os quatro candidatos a Craque da Rodada 20 do Brasileirão são: David, do Vasco; Kevin Serna, do Fluminense; Matheus Bidu, do Corinthians; e Pedro, do Flamengo. Confira números dos jogadores abaixo.

David (Vasco)

80 minutos em campo 1 gol 2 assistências 2 grandes chances criadas 3 passes decisivos 73% de acerto no passe 1 finalização Nota Sofascore 8.9

Kevin Serna (Fluminense)

90 minutos em campo 2 assistências 2 grandes chances criadas 4 passes decisivos 2/2 dribles certos 9/12 duelos ganhos 44 ações com a bola 4 desarmes Nota Sofascore 8.9

Matheus Bidu (Corinthians)

87 minutos em campo 2 grandes chances criadas 6 passes decisivos 91 ações com a bola 3 finalizações 2/3 dribles certos 85% de acerto no passe 2/5 cruzamentos certos 6 desarmes 13/18 duelos ganhos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 8.6

Pedro (Flamengo)

57 minutos em campo 2 gols 2/2 finalizações no gol 26 ações com a bola 86% de acerto no passe 1 interceptação Nota Sofascore 8.5

Visite o perfil do Lance! no Instagram e escolha o melhor da rodada nos stories! A votação está disponível até o fim desta segunda-feira (18).

