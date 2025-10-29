Palmeiras é o time que mais fatura com premiação na Libertadores; veja ranking
Alviverde é o time que mais venceu na fase de grupos e ganhou bonificações extras no torneio continental
O Palmeiras é o clube que mais faturou com premiação na Libertadores 2025. Em busca de uma virada histórica na semifinal desta quinta-feira (39), diante da LDU, o alviverde tem campanha positiva na competição até aqui, o que lhe rendeu um alto valor de bônus financeiro desde a disputa da fase de grupos. A Conmebol paga um prêmio fixo a cada fase disputada pelas equipes, além de uma cifra extra na fase de grupos a cada vitória conquistada. E é justamente neste quesito que o clube paulista de destaca.
Até a semifinal, a Conmebol definiu desde o começo da disputa da Libertadores que os semifinalistas levam US$ 8,25 milhões em bônus financeiro pela disputa de todas as fases. Ou seja, além de Palmeiras, Flamengo, LDU e Racing também já têm garantida essa premiação pelas respectivas campanhas. Mas há uma disparidade no valor por conta dos pagamentos variáveis na fase de grupos.
Na etapa inicial, a Conmebol pagou US$ 3 milhões fixos e mais US$ 330 mil por vitória conquistada ao longo dos seis jogos. Dos semifinalistas estrangeiros, o Racing faturou R$1,32 milhão pelos quatro triunfos na chave inicial, enquanto a LDU venceu três jogos e garantiu R$ 990 mil extra. O valor é o mesmo do Flamengo, que estava no mesmo grupo dos equatorianos e também venceu três jogos.
No caso do Palmeiras, o alviverde foi o único time que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e conquistou seis vitórias nos seis jogos disputados. Isso significa que o alviverde somou R$ 1,98 milhão de premiação extra. Das fases de mata-mata em diante, a Conmebol paga apenas um valor fixo pela classificação.
No total, o time paulista faturou US$ 10,23 milhões entre valores fixos e variáveis conquistados entre a disputa da fase de grupos e as semifinais da Libertadores. Na sequência, o Racing aparece na segunda posição com US$ 9,57 milhões em premiação, seguida de Flamengo e LDU, com US$ 9,24 milhões.
Faturamento em premiação dos brasileiros na Libertadores
Considerando todos os brasileiros, o clube que aparece depois de Palmeiras e Flamengo é o São Paulo. O Tricolor chegou até às quartas de final e venceu quatro jogos na fase de grupos, o que significa US$ 6,94 milhões. Logo depois, aparece o trio formado por Botafogo, Internacional e Fortaleza, que jogaram até as oitavas de final da copa.
O alvinegro venceu quatro partidas, garantindo US$ 1,32 milhão de bônus por resultado, totalizando US$ 5,57 milhões. Para o Inter, que venceu três jogos no seu grupo, o valor pago no total foi de US$ 5,24 milhões, enquanto o Fortaleza ficou com US$ 4,91 milhões após duas vitórias na primeira fase.
Por último, o Bahia foi quem menos faturou com bônus nessa Libertadores. O tricolor baiano caiu na fase de grupos, onde venceu dois jogos. Entretanto, o valor teve um leve acréscimo pelo fato do clube ter disputado a fase preliminar da Libertadores, o que também rendeu uma premiação. No total, o Esquadrão somou US$ 4,55 milhões pelas, sendo quase US$ 1 milhão pelos quatro jogos eliminatórios antes da fase de grupos.
