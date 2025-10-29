menu hamburguer
Ceará está escalado para visitar o Fluminense no Brasileirão

Alvinegro visita os cariocas nesta quarta-feira (29)

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 29/10/2025
18:04
Ceará visita o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará visita o Fluminense nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O treinador Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.

Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor e do meio-campista Dieguinho, ambos em tratamento com a fisioterapia. A dupla também foi ausência no compromisso mais recente da equipe.

O Alvinegro está em 14º na competição, com 35 pontos. Vindo de derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

Do outro lado, o Fluminense está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Na última rodada, o time recebeu o Internacional e venceu por 1 a 0.

O treinador Luis Zubeldía escalou o seguinte 11 inicial: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.

FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X CEARÁ
12ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

