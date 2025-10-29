Pierre projeta duelo entre Fortaleza e Santos: 'Verdadeira final'

Travando luta contra o rebaixamento, o Fortaleza voltará a campo no sábado (1º), contra o Santos, pela Série A. O meio-campista Pierre falou sobre a partida decisiva e as suas recentes atuações com a camisa tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Pude aproveitar a oportunidade que tive no jogo [contra o Flamengo]. Trabalho todo dia pensando em aproveitar cada minuto que me é concedido. Fui feliz na oportunidade e é continuar trabalhando nessa semana. A gente sabe que temos um jogo importante no sábado e quem o professor escolher para iniciar contra o Santos, sei que vai ser a melhor opção - disse o jogador.

— Fico feliz, muito grato a Deus pelas oportunidades que tenho tido. Como eu disse, trabalho todos os dias pensando em melhorar, em dar o meu melhor. É isso que eu tenho controle. Tenho certeza de que a comissão sempre escolhe as melhores opções, então tenho que estar disponível. Graças a Deus pude aproveitar bem a oportunidade. Muito feliz de poder estar retribuindo dentro de campo a confiança que o clube depositou em mim e todo o carinho do torcedor - relatou.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza terá dois retornos para decisão contra o Santos; confira

Pierre, meio-campista do Fortaleza, durante coletiva (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Uma vitória contra uma equipe da qualidade do Flamengo aumenta a confiança, do individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos. É um jogo de seis pontos, um confronto direto, que pode nos aproximar do nosso objetivo que é sair da zona. A gente está focado no trabalho, nos treinos. Levando esse jogo como uma verdadeira final, para que sábado a gente possa fazer um grande jogo lá e se Deus quiser conquistar essa vitória - contou o meio-campista.

Pierre foi anunciado pelo Fortaleza em agosto, com vínculo por empréstimo até o fim da temporada. O atleta soma quatro jogos na equipe, sendo dois como titular.

continua após a publicidade

➡️ Palermo supera marcas de Vojvoda e Paiva no Fortaleza; entenda

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fortaleza voltará a campo no sábado (1º), fora de casa, diante do Santos. O embate pelo Brasileirão terá início às 16h (de Brasília).