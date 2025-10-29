menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação do Fluminense: Zubeldía dá recado com time titular

Tricolor enfrenta o Ceará

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
18:07
Atualizado há 1 minutos
Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão
imagem cameraZubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está definido para o jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), contra o Ceará, no Maracanã. O técnico Luis Zubeldía manteve a base da equipe que venceu o Internacional na última rodada, apostando novamente em John Kennedy no comando do ataque.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Ceará terá operação normal um dia depois do caos no Rio

Pedido da torcida na arquibancada, John Kennedy mais uma vez é o escolhido do treinador para inciar uma partida. A disputa com Cano é a principal do elenco atualmente. A manutenção do urso é um recado de que ele reconsiderou a convicção anterior, que fazia escalar o camisa 14 com titular.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

O técnico Luis Zubeldía convocou praticamente todo o elenco principal. As ausências ficam por conta do meia Paulo Henrique Ganso, que segue em fase de transição para os trabalhos em grupo, e do zagueiro Manoel, ainda em tratamento após artroscopia no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

O atacante Agustín Canobbio pode alcançar uma marca especial: caso entre em campo, completará 50 jogos com a camisa do Fluminense.

Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e os auxiliares técnicos Maxi Cúberas e Carlos Gruezo estão pendurados com dois amarelos.

Escalação do Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

John Kennedy em ação em Fluminense x Juventude
John Kennedy em ação em Fluminense x Juventude (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias