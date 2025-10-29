Escalação do Fluminense: Zubeldía dá recado com time titular
Tricolor enfrenta o Ceará
O Fluminense está definido para o jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), contra o Ceará, no Maracanã. O técnico Luis Zubeldía manteve a base da equipe que venceu o Internacional na última rodada, apostando novamente em John Kennedy no comando do ataque.
Pedido da torcida na arquibancada, John Kennedy mais uma vez é o escolhido do treinador para inciar uma partida. A disputa com Cano é a principal do elenco atualmente. A manutenção do urso é um recado de que ele reconsiderou a convicção anterior, que fazia escalar o camisa 14 com titular.
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.
O técnico Luis Zubeldía convocou praticamente todo o elenco principal. As ausências ficam por conta do meia Paulo Henrique Ganso, que segue em fase de transição para os trabalhos em grupo, e do zagueiro Manoel, ainda em tratamento após artroscopia no joelho esquerdo.
O atacante Agustín Canobbio pode alcançar uma marca especial: caso entre em campo, completará 50 jogos com a camisa do Fluminense.
Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e os auxiliares técnicos Maxi Cúberas e Carlos Gruezo estão pendurados com dois amarelos.
Escalação do Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
