Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Coritiba x Grêmio atrai olhares na luta contra o Z-4 na reta final do Brasileirão

Confronto direto pela 32ª rodada será nesta segunda-feira (24), no Couto Pereira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 12:46
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Grêmio chuta a bola em duelo Grêmio x Coritiba
Coritiba e Grêmio se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Brasileirão vai afunilando em sua reta final, e a briga contra o rebaixamento esquenta jogo após jogo. Um dos duelos da segunda-feira (26), para encerrar a 32ª rodada, é entre Coritiba e Grêmio, e os clubes envolvidos na luta contra o descenso acompanham de olhos bem abertos.

+ Botafogo joga mal e é atropelado pelo Internacional no Brasileirão

Com as quedas iminentes de Chapecoense (20º) e Remo (19º), restam duas vagas na zona de rebaixamento, para oito clubes, do 11ª ao 18ª, que correm por pontuação nos jogos decisivos: Botafogo, Coritiba, Vasco, Vitória, Mirassol), Internacional, Corinthians e Grêmio.

continua após a publicidade

Na conclusão da 32ª rodada, os clubes listados acima torcem contra o Grêmio, que irá ao Couto Pereira, no Paraná, em busca de uma virada de chave. Caso o Tricolor consiga os três pontos na condição de visitante, empurrará o Corinthians para 18º e reduzirá a distância de todos para o Z-4.

Já em caso de vitória do Coxa, a equipe paranaense se verá distante da briga, com nove pontos de vantagem a seis rodadas do fim. O "número mágico" contra a queda segue sendo entre 43 e 45 pontos, mas o equilíbrio da segunda metade da tabela deixa dúvidas quanto à pontuação de corte.

continua após a publicidade

A classificação do Brasileirão mostra atualmente:

11º Botafogo - 39 pontos
12º Coritiba - 39 pontos
13º Vasco - 38 pontos
14º Vitória - 38 pontos
15º Mirassol - 37 pontos
16º Internacional - 35 pontos
17º Corinthians - 33 pontos
18º Grêmio - 31 pontos

Pensando na sequência do calendário, o jogo desta segunda-feira tem ainda mais importância. Isso porque, no meio de semana, Corinthians e Mirassol se enfrentam, assim como Coritiba e Vitória. O Vasco fará clássico com o líder Flamengo, o Internacional visitará o Fluminense, o Botafogo pegará o Remo, também fora, enquanto o Grêmio receberá o Athletico-PR.

continua após a publicidade

O Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não sabe o que é vencer pelo Brasileirão desde o dia 30 de agosto, quando bateu a lanterna Chapecoense, em casa, por 3 a 1. Desde então, são sete jogos, com quatro derrotas e três empates. Do outro lado, o Coxa, de Fernando Seabra, também vem em sequência negativa de seis jogos sem saber o que é triunfar, com dois empates e quatro derrotas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sugerida para você!
Marçal, do Botafogo, disputa bola com o Inter em jogo

Botafogo

Botafogo pouco competitivo é a tônica do conturbado 2026

Há 34 minutos
Otávio contra o Remo

Cruzeiro

Cruzeiro: Otávio valoriza atuação defensiva antes de clássico

Há 1 hora
Dois homens usando camisetas da Força Jovem, torcedores do Vasco da Gama, ao lado de mural vascaíno com caveira, navio e fogo.

Futebol Nacional

Iron Maiden: dos palcos às arquibancadas do futebol brasileiro

Há 3 horas
Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Nestor detona atitude de Neymar: 'Falhou como pessoa'

Há 3 horas
Jogadores do Atlético Mineiro (Galo) celebram na Arena MRV.: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético encara 'semana de gigantes' com sequência de três jogos em sete dias

Há 3 horas
Jogadora do Corinthians sorri e aponta, com uniforme preto e o número 10

Futebol Feminino

Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians

Há 3 horas
Mais LANCE!
Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

No Santos, Neymar supera número de gols em cartões em 2026

Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Matheus Bidu, do Corinthians, admite: 'Desligamos um pouco'

Três técnicos do Cruzeiro em treino na Toca 2, uniformes azuis no campo.

Cruzeiro inicia semana de clássico embalado no Brasileirão

Corinthians x Vasco: Ramalho n°5 (branco) diante do gol, goleiro esticando; Colido n°9 (preto) ao lado.

Corinthians iguala marca negativa de ano do rebaixamento; entenda

Puma Rodríguez comemora o gol sobre o Corinthians

Vasco dá a resposta que a torcida queria em sua vitória mais importante no Brasileirão

Cauly

São Paulo não terá obrigação de comprar Cauly; veja o cenário para 2027

Equipe do Santos comemorando o gol de empate do Luan Peres

Análise: Santos mostra bom futebol no início, mas é punido por temporal e expulsão de Neymar

Marino Hinestroza comemorando gol da virada do Vasco

Marino transforma frustração em combustível em volta por cima no Vasco

Palmeiras x Bragantino; jogadores se abraçam em comemoração

Palmeiras faz dever de casa e joga pressão no colo do Flamengo

Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Neymar desabafa após expulsão e dispara contra Nestor: 'Foi safado'

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira; veja nomes

Marcão, treinador do Fluminense, aponta durante a partida no campo, com bandeirinha e árbitro ao fundo.

Marcão é sincero sobre derrota do Fluminense para a Chape: 'Noite para esquecer'

crb x londrina

Série B: rodada rebaixa o Londrina e tem novo líder