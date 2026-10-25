Coritiba x Grêmio atrai olhares na luta contra o Z-4 na reta final do Brasileirão
Confronto direto pela 32ª rodada será nesta segunda-feira (24), no Couto Pereira
O Brasileirão vai afunilando em sua reta final, e a briga contra o rebaixamento esquenta jogo após jogo. Um dos duelos da segunda-feira (26), para encerrar a 32ª rodada, é entre Coritiba e Grêmio, e os clubes envolvidos na luta contra o descenso acompanham de olhos bem abertos.
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Com as quedas iminentes de Chapecoense (20º) e Remo (19º), restam duas vagas na zona de rebaixamento, para oito clubes, do 11ª ao 18ª, que correm por pontuação nos jogos decisivos: Botafogo, Coritiba, Vasco, Vitória, Mirassol), Internacional, Corinthians e Grêmio.
Na conclusão da 32ª rodada, os clubes listados acima torcem contra o Grêmio, que irá ao Couto Pereira, no Paraná, em busca de uma virada de chave. Caso o Tricolor consiga os três pontos na condição de visitante, empurrará o Corinthians para 18º e reduzirá a distância de todos para o Z-4.
Já em caso de vitória do Coxa, a equipe paranaense se verá distante da briga, com nove pontos de vantagem a seis rodadas do fim. O "número mágico" contra a queda segue sendo entre 43 e 45 pontos, mas o equilíbrio da segunda metade da tabela deixa dúvidas quanto à pontuação de corte.
A classificação do Brasileirão mostra atualmente:
11º Botafogo - 39 pontos
12º Coritiba - 39 pontos
13º Vasco - 38 pontos
14º Vitória - 38 pontos
15º Mirassol - 37 pontos
16º Internacional - 35 pontos
17º Corinthians - 33 pontos
18º Grêmio - 31 pontos
Pensando na sequência do calendário, o jogo desta segunda-feira tem ainda mais importância. Isso porque, no meio de semana, Corinthians e Mirassol se enfrentam, assim como Coritiba e Vitória. O Vasco fará clássico com o líder Flamengo, o Internacional visitará o Fluminense, o Botafogo pegará o Remo, também fora, enquanto o Grêmio receberá o Athletico-PR.
O Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não sabe o que é vencer pelo Brasileirão desde o dia 30 de agosto, quando bateu a lanterna Chapecoense, em casa, por 3 a 1. Desde então, são sete jogos, com quatro derrotas e três empates. Do outro lado, o Coxa, de Fernando Seabra, também vem em sequência negativa de seis jogos sem saber o que é triunfar, com dois empates e quatro derrotas.
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