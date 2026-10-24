Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira; veja nomes

Data Fifa de novembro separa amistosos do Brasil contra Japão e Singapura

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 23:33
Favorite o Lance! no Google
Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes
Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes (Foto: Luis Robayo / AFP)

Líder e muito forte na luta pelo título do Brasileirão, o Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de novembro, a última de 2026, nos amistosos contra Japão e Singapura.

+ Flamengo se pronuncia sobre possível reversão de eliminação na Libertadores

Pedro e Samuel Lino, que estiveram na última janela para jogos contra Austrália e Índia, recebem as companhias de Lucas Paquetá, figurinha carimbada na Seleção há anos, e Emerson Royal, que segue crescente com a camisa rubro-negra. O Brasil vai a campo nos dias 14 de novembro e 17. As informações são da "CNN".

continua após a publicidade

Há, no entanto, uma questão a ser resolvida pela CBF. Nos bastidores, circulam pedidos dos clubes envolvidos em brigas diretas no Brasileirão, que jogadores não sejam convocados.

Pelo calendário, a presença dos atletas com a Amarelinha pode causar problemas nos jogos da 35ª rodada do Brasileirão, como indica a data-base da CBF para a competição de pontos corridos. O Flamengo recebe o Athletico-PR, em 18 ou 19 de novembro.

continua após a publicidade
Lucas Paquetá celebra, braço erguido, durante jogo do Flamengo com torcida ao fundo.
Paquetá em Bahia x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Já na rodada seguinte, o Flamengo terá uma decisão. A equipe comandada por Léo Jardim visitará o atual vice-líder Palmeiras, no Nubank Parque, em 21 ou 22 de novembro.

Vale destacar que a medida é um estudo da CBF com os clubes, o que não impede que outras confederações convoquem jogadores para a Data Fifa. Ancelotti anunciará a lista de convocados na próxima quinta-feira (29).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Palmeiras

Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

Há 1 hora
Bap, presidente do Flamengo

Flamengo

Flamengo se pronuncia sobre possível reversão de eliminação na Libertadores

Há 3 horas
Leila Pereira em entrevista, segurando microfone verde da TV Palmeiras.

Palmeiras

Leila Pereira critica Flamengo por tentar reverter eliminação na Libertadores: 'Ridículo'

Há 4 horas
Torcida do Vasco no Maraca (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)

Futebol Nacional

Vasco x Flamengo: vascaínos terão 90% dos ingressos à venda no clássico

Há 6 horas
Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico

Futebol Internacional

Uruguai divulga pré-lista com trios de Flamengo e Palmeiras

Há 9 horas
Kauã Pavuna com taças na Gávea, sede do Flamengo

Flamengo

Flamengo estreia na Messi Cup, neste domingo, com desfalques

Há 10 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Flamengo consolam companheiro caído após eliminação na Libertadores

Análise: números mostram como os pênaltis viraram um tormento para o Flamengo

Arrascaeta reclama no adeus do Flamengo na semifinal da Libertadores

Flamengo aciona Conmebol e tenta anular eliminação na Libertadores

Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes

Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Bruno Henrique perde pênalti na semifinal da Libertadores (Flamengo x Estudiantes)

Flamengo: Veja os pênaltis perdidos por Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique

Jogadores do Flamengo cercam e consolam companheiro caído no gramado após eliminação, durante a partida.

Tironi no Lance! Flamengo recebe uma aula de Libertadores do Estudiantes

Jogadores do Flamengo na eliminação para o Estudiantes

Opinião: Brasileirão é obrigação, e Flamengo não tem mais margem para frustração

Jogadores do Flamengo na eliminação para o Estudiantes

Renato Maurício Prado detona eliminação do Flamengo: 'Vexame histórico'

Leo Pereira desolado depois do adeus do Flamengo na Libertadores

Análise: Flamengo caiu antes dos pênaltis em uma semifinal decepcionante

BAP segura cheque com premiação do Flamengo na Libertadores

Impacto no caixa: queda na Libertadores impede Flamengo de faturar R$ 125 milhões

Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes

Arrascaeta resume queda do Flamengo na Libertadores: 'O merecimento não significa alcance'

Cariocas eliminados competições sul-americanas

Três quedas em três dias: o prejuízo de Vasco, Flamengo e Fluminense

Muslera consola Leo Pereira depois da perda da penalidade

Léo Pereira admite atuação abaixo do Flamengo e pede desculpas à torcida após eliminação