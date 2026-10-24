Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira; veja nomes

Líder e muito forte na luta pelo título do Brasileirão, o Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de novembro, a última de 2026, nos amistosos contra Japão e Singapura.

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Pedro e Samuel Lino, que estiveram na última janela para jogos contra Austrália e Índia, recebem as companhias de Lucas Paquetá, figurinha carimbada na Seleção há anos, e Emerson Royal, que segue crescente com a camisa rubro-negra. O Brasil vai a campo nos dias 14 de novembro e 17. As informações são da "CNN".

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Há, no entanto, uma questão a ser resolvida pela CBF. Nos bastidores, circulam pedidos dos clubes envolvidos em brigas diretas no Brasileirão, que jogadores não sejam convocados.

Pelo calendário, a presença dos atletas com a Amarelinha pode causar problemas nos jogos da 35ª rodada do Brasileirão, como indica a data-base da CBF para a competição de pontos corridos. O Flamengo recebe o Athletico-PR, em 18 ou 19 de novembro.

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Paquetá em Bahia x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Já na rodada seguinte, o Flamengo terá uma decisão. A equipe comandada por Léo Jardim visitará o atual vice-líder Palmeiras, no Nubank Parque, em 21 ou 22 de novembro.

Vale destacar que a medida é um estudo da CBF com os clubes, o que não impede que outras confederações convoquem jogadores para a Data Fifa. Ancelotti anunciará a lista de convocados na próxima quinta-feira (29).

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