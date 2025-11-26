Depois de seis jogos, Renato Kayzer foi mais uma vez responsável por tirar o grito de gol da garganta dos torcedores do Vitória. No último domingo, o camisa 79 marcou o terceiro gol da vitória rubro-negra por 3 a 1 diante do Sport, deu tranquilidade ao time e, de quebra, reacendeu uma disputa por titularidade no ataque.

Ele foi acionado por Jair Ventura no intervalo e entrou, como já virou padrão, na vaga do uruguaio Renzo López, seu concorrente de posição. A partida ganhava contornos dramáticos na Ilha do Retiro, contra um Sport já rebaixado, quando Kayzer chutou rasteiro de longe e contou com desvio na defesa para vencer o goleiro Caíque França, logo aos dois minutos, e acalmar com os ânimos.

O atacante chorou, comemorou com a torcida e se emocionou ainda mais após o apito final, quando o Vitória confirmou os três pontos que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Esse foi o nono gol de Renato Kayzer nesta temporada, número que fez o atleta ultrapassar Janderson no topo da artilharia rubro-negra.

— Nosso camisa nove voltou a marcar, estava fazendo falta. Todo time precisa de seu camisa nove para fazer gol. Olha o Deyverson como está ajudando lá no Fortaleza — comemorou o técnico Jair Ventura.

Kayzer chora de emoção ao deixar o gramado da Ilha do Retiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Disputa por posição no ataque do Vitória

Mas toda essa explosão de Kayzer se justifica, não só pelo momento delicado do Vitória, mas pela fase instável que vivia o ataque do time. Desde o clássico Ba-Vi, no dia 16 de outubro, em jogo válido pela 28ª rodada, um atacante não balançava as redes a favor do Rubro-Negro baiano. Naquela noite, o próprio Renato Kayzer foi o responsável por abrir a vitória do time de Jair Ventura no Barradão, em cobrança de pênalti.

Daquele dia até o último sábado, só meias (Willian Oliveira e Matheuzinho) e zagueiro (Lucas Halter) marcaram a favor do Vitória. Neste período, inclusive, Jair Ventura tirou Kayzer do comando de ataque e colocou Renzo López, movimento inesperado, mas que foi calculado, já que Renzo tem uma função muito mais tática do que técnica. O uruguaio, no entanto, não conseguiu fazer um gol sequer, o que pode abrir novamente a disputa pela "camisa 9".

— Sobre a troca [de Renzo López para Kayzer], a gente estava na frente da partida, sabia que o adversário iria se jogar, estava perdendo em casa e iria nos dar espaço. Falei para o Kayzer atacar o espaço o tempo todo. A mudança foi por essas circunstâncias, a gente iria precisar desse ataque ao espaço, e na primeira bola sai o gol — completou Jair Ventura.

Jair Ventura pensativo em Sport x Vitória (Foto: Marlon Costa/ Agif/Gazeta Press)

Assim, a briga por posição segue aberta para este sábado, quando o Vitória recebe o Mirassol às 16h (de Brasília), no Barradão, em jogo válido pela 36ª rodada.