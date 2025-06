Coritiba vende jovem zagueiro para time da Ucrânia; veja valores

O Coritiba vendeu o zagueiro Jean Pedroso, 21 anos, para o Karpaty, da Ucrânia. O atleta estava emprestado ao clube europeu, que exerceu a opção de compra.

O valor da transferência estava fixado em 700 mil euros (R$ 4,4 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Coxa manteve 30% de uma futura venda.

Jean Pedroso chegou ao Karpaty em agosto de 2024 e marcou um gol em 21 jogos, sendo 20 pela primeira divisão e um pela Taça da Ucrânia. Ele foi titular em 18 confrontos na temporada.

Pelo Coritiba, o zagueiro estreou profissionalmente no Brasileirão de 2023 contra o Santos e disputou sete partidas. Na época, ele renovou contrato e tinha multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 339 milhões, na cotação da época) para o exterior.

No ano passado, Jean Pedroso entrou em campo apenas seis vezes e marcou o único gol com a camisa alviverde: goleada por 4 a 0 contra o Operário-PR, em 28 de janeiro, no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense.

A última partida disputada pelo zagueiro no Coxa foi em 17 de maio, diante do Novorizontino, pela Série B. Ele chegou a ser relacionado para mais quatro confrontos, não entrou e acabou emprestado para o time ucraniano.

Jean Pedroso, ex-Coritiba, é apresentado no Karpaty.

Jean Pedroso era promessa do Coritiba

Jean Pedroso fez história na base alviverde ao conquistar a inédita Copa do Brasil sub-20, em 2021, contra o Botafogo, em Volta Redonda. Ele também foi campeão paranaense em 2022.

As boas atuações chamaram a atenção da Seleção, com constantes convocações na base. Pelo Brasileiro, o zagueiro foi campeão sul-americano sub-20 em 2023 e disputou a Copa do Mundo no mesmo ano.