Escalação do São Paulo: Crespo reestreia com mudanças contra o Flamengo

O São Paulo está definido para enfrentar o Flamengo neste sábado, dia 12 de julho. A partida acontece às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. Esta é a primeira escalação de Hernán Crespo neste seu retorno ao Tricolor.

continua após a publicidade

Como esperado, Crespo voltou com o sistema com três zagueiros, algo comum na sua primeira passagem. Suas escolhas foram Arboleda, Alan Franco e Sabino. No meio de campo, a escalação tem Cédric, Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Diaz.

Uma grande novidade é no banco de reservas. Luan, que não foi relacionado nenhuma vez neste ano, viajou junto com a delegação e será opção para Crespo, que teve uma ótima relação com o meia em sua primeira passagem.

continua após a publicidade

➡️Quem é e como joga Gonzalo Tapia, alvo do São Paulo?

A dúvida era no ataque. A escolha foi Oscar como dupla de André Silva. Luciano será desfalque do São Paulo contra o Flamengo. Ele foi punido com o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, na última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes, e não foi relacionado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além de Luciano, o São Paulo não conta com Lucas Moura, Lucas Ferreira, Jonathan Calleri e nem Luiz Gustavo. No caso, os quatro estão no departamento médico e com seus cronogramas no CT da Barra Funda.

continua após a publicidade

O treinador terá um caminho complicado pela frente. Hernán Crespo assume o time em uma fase delicada no Brasileirão. Até agora, são apenas duas vitórias, em 14º posição, com apenas dozes pontos. São seis empates e quatro derrotas.

São Paulo terá estreia de Crespo longe do Morumbis (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo será formada por Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Alisson, Oscar e Enzo Diaz; André Silva

Escalação do Flamengo

O Flamengo chega escalado com Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro: Jorginho, Allan e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique.