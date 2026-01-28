menu hamburguer
Coritiba rescinde, e atacante Clayson acerta com o Sport

Atacante fechou com o Sport nesta semana

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 28/01/2026
13:04
Clayson Novorizontino Coritiba
Clayson fez 22 jogos pelo Coxa em 2025. Foto: Gabriel Thá/Coritiba
O Coritiba acertou a saída em definitivo do atacante Clayson para o Sport nesta quarta-feira (28). O jogador de 30 anos não estava nos planos do técnico Fernando Seabra.

Clayson tinha contrato com o Coxa até o fim deste ano e rescindiu amigavelmente para ficar livre no mercado. Ele assinará contrato com o Leão da Ilha por uma temporada.

O jogador, inclusive, chegou em Recife (PE) na terça-feira (27) para realizar exames médicos no CT José de Andrade Médicis. A expectativa é de que seja anunciado oficialmente até sexta-feira (30), último dia de inscrição para o estadual, e fique à disposição do técnico Roger Silva a partir de fevereiro.

Clayson é o terceiro atleta que vem do Coritiba para 2026. Além dele, o meia Carlos de Pena e o centroavante Gustavo Coutinho também foram campeões da Série B no ano passado pelo time paranaense - o último retornou de empréstimo.

O Sport ainda chegou a negociar com o atacante Iury Castilho, outro vinculado ao Coxa, mas não chegou a um acordo até o momento. Sem espaço, o atleta foi liberado pelo clube alviverde para buscar outro clube.

Contratações do Sport em 2026

Até aqui, o Sport acertou com nove jogadores para a temporada. O Leão anunciou o goleiro Halls, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral-esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel, os meia Max, Yago Felipe, Carlos de Pena e Biel Fonseca, e o atacante Marlon Douglas, com Clayson ainda sem ser confirmado oficialmente.

Clayson no Coritiba

Clayson foi contratado pelo Coritiba em maio de 2025, vindo do Mirassol. Ele deu duas assistências e não marcou gol pelo Coxa durante a campanha do título da Série B.

Ao todo, o atacante atuou em 22 jogos, sendo 12 como titular, com uma média de 51 minutos por partida.

Na carreira, Clayson teve o auge ao ser campeão brasileiro com o Corinthians em 2017. Ele ainda tem passagens por União São João, Ituano, Ponte Preta, Bahia e Cuiabá, além de Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, e V-Varen Nagasaki, do Japão.

Saídas do Coritiba em 2026

Fracchia: zagueiro (Coquimbo Unido-CHI)
Guilherme Aquino: zagueiro (Avaí)
Alex Silva: lateral-direito (Ceará)
Zeca: lateral-direito (Athletic-MG)
Geovane: volante (Atlético-GO)
Filipe Machado: volante (Goiás)
Carlos de Pena: meia (Sport)
Dellatorre: atacante (Vila Nova)
Everaldo: atacante (sem clube)
Clayson: atacante (Sport)
Nicolas Careca: atacante (Novorizontino)
Gustavo Coutinho: atacante (Sport)

