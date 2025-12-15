menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Jovens da base do Atlético-MG se preparam para Campeonato Mineiro: confira os nomes

Galo jogará com time mesclado entre base e profissionais nos primeiros jogos do estadual

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/12/2025
12:19
Jovens da base do Atlético (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
imagem cameraJovens da base do Atlético (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O novo calendário do futebol brasileiro obrigou os clubes a anteciparem a preparação e o planejamento para a temporada de 2026. Atento a esse cenário, os jovens atletas da base do Atlético já iniciaram os treinamentos visando a disputa do Campeonato Mineiro, que começa no início de janeiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O novo calendário do futebol brasileiro obrigou os clubes a anteciparem a preparação e o planejamento para a temporada de 2026. Atento a esse cenário, os jovens atletas da base do Atlético já iniciaram os treinamentos visando a disputa do Campeonato Mineiro, que começa no início de janeiro.

continua após a publicidade

O elenco principal do Galo se reapresentará no dia 2 de janeiro. A ideia do técnico Jorge Sampaoli é dividir o grupo em frentes de trabalho: parte dos atletas ficará dedicada à preparação para o início do Campeonato Brasileiro, previsto para o fim de janeiro, enquanto jovens da base, ao lado de jogadores menos utilizados do elenco principal, disputarão as primeiras rodadas do estadual.

Além disso, o treinador argentino planeja a formação de um terceiro grupo, composto por jovens com potencial de projeção, que poderão integrar o elenco principal no futuro. Em determinados momentos, esses grupos devem se misturar em atividades, promovendo uma competição interna para definir quem conquistará espaço no time principal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Jogadores da base do Atlético (Foto: Fábio Pinel / Atlético)
Jogadores da base do Atlético (Foto: Fábio Pinel / Atlético)

Base do Atlético que iniciará o Mineiro

Os atletas que iniciarão o Campeonato Mineiro estão em treinamento na Cidade do Galo junto à equipe sub-20, sob supervisão e orientação da comissão técnica do elenco profissional. O grupo seguirá com as atividades até o dia 22 de dezembro e, posteriormente, se reapresentará em 2 de janeiro, já integrado ao elenco principal. A equipe estreia no dia 11 contra o Betim, às 16h na Arena MRV; Confira a lista:

Luis Gustavo - Lateral-direito (19 anos)
Kauã Pascini - Lateral-esquerdo (17 anos)
Samuel - Zagueiro (19 anos)
Vitão - Zagueiro (17 anos)
Igor Toledo - Volante (19 anos)
Cissé - Volante (18 anos)
Hendel (Índio) - Meio-campista (17 anos)
Murillo - Atacante (19 anos)
Cauã Soares - Atacante (17 anos)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias