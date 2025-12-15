Jovens da base do Atlético-MG se preparam para Campeonato Mineiro: confira os nomes

O novo calendário do futebol brasileiro obrigou os clubes a anteciparem a preparação e o planejamento para a temporada de 2026. Atento a esse cenário, os jovens atletas da base do Atlético já iniciaram os treinamentos visando a disputa do Campeonato Mineiro, que começa no início de janeiro.

O elenco principal do Galo se reapresentará no dia 2 de janeiro. A ideia do técnico Jorge Sampaoli é dividir o grupo em frentes de trabalho: parte dos atletas ficará dedicada à preparação para o início do Campeonato Brasileiro, previsto para o fim de janeiro, enquanto jovens da base, ao lado de jogadores menos utilizados do elenco principal, disputarão as primeiras rodadas do estadual.

Além disso, o treinador argentino planeja a formação de um terceiro grupo, composto por jovens com potencial de projeção, que poderão integrar o elenco principal no futuro. Em determinados momentos, esses grupos devem se misturar em atividades, promovendo uma competição interna para definir quem conquistará espaço no time principal.

Jogadores da base do Atlético (Foto: Fábio Pinel / Atlético)

Base do Atlético que iniciará o Mineiro

Os atletas que iniciarão o Campeonato Mineiro estão em treinamento na Cidade do Galo junto à equipe sub-20, sob supervisão e orientação da comissão técnica do elenco profissional. O grupo seguirá com as atividades até o dia 22 de dezembro e, posteriormente, se reapresentará em 2 de janeiro, já integrado ao elenco principal. A equipe estreia no dia 11 contra o Betim, às 16h na Arena MRV; Confira a lista:

Luis Gustavo - Lateral-direito (19 anos)

Kauã Pascini - Lateral-esquerdo (17 anos)

Samuel - Zagueiro (19 anos)

Vitão - Zagueiro (17 anos)

Igor Toledo - Volante (19 anos)

Cissé - Volante (18 anos)

Hendel (Índio) - Meio-campista (17 anos)

Murillo - Atacante (19 anos)

Cauã Soares - Atacante (17 anos)