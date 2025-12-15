O Flamengo iniciou nesta segunda-feira (15) em Doha, no Catar, a preparação para o duelo com o Paris Saint-Germain, pela final da Copa Intercontinental, na próxima quarta-feira (17). O elenco retornou às atividades após folga no domingo (14), dia seguinte à vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids e à classificação para a decisão do Mundial.

O treinamento no CT Al Erssal teve início às 16h (horário local, 10 de Brasília), e o técnico Filipe Luís teve todo o grupo à disposição. O único ausente da lista de inscritos foi o goleiro Matheus Cunha, liberado pelo clube para acompanhar o nascimento do filho no Brasil na última quinta-feira (11). Assim, o Flamengo tem o departamento médico zerado para a última partida do ano.

A imprensa teve acesso aos primeiros 30 minutos da atividade, transmitidos também pela "Flamengo TV". Os jogadores se dividiram em grupos no aquecimento com o tradicional "bobinho" e futevôlei, além de darem voltas correndo pelo campo.

O Flamengo fará, ainda, uma última atividade no CT Ar Erssal na tarde de terça-feira (16), véspera do confronto com o PSG na final da Copa Intercontinental. Antes, o Filipe Luís concede entrevista coletiva no Estádio Ahmad bin Ali, local da decisão do Mundial.

Treino do Flamengo em Doha, no Catar, durante a disputa da Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

