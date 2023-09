Recentemente, em entrevista ao canal do Coritiba no YouTube, a 'TV Coxa', o publicitário afirmou que deixa a gestão do projeto do clube nas mãos de profissionais de confiança, como Bruno Levi D'Ancona (diretor da Treecorp), Carlos Amodeo (CEO do clube) e Artur Moraes (executivo de futebol), mas que também dá os seus palpites na gestão.